人行調查﹕超過56%內地居民為「月光族」　逾4成受訪者感覺負債重

近日，中國人民銀行金融消費權益保護局公布《2021年消費者金融素養調查分析報告》（簡稱《報告》）。數據顯示，總體上，消費者金融素養水平逐步提升，在全球範圍內處於中上水平。



《時代周報》9月7日報道，數據還顯示，超五成受訪者表示最近兩年沒有儲蓄行為，成為「月光族」，而且41.03%的受訪者感覺目前債務負擔較重或非常重，甚至有25%的人無法應對意外支出（相當於三倍月收入）。

該報告在中國31個省級行政單位（除港澳台地區）共採集約14萬份成年受訪者樣本數據。

9月6日，蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，「居民儲蓄率下降和負債壓力的增大和多重客觀因素有關。」黃大智認為，一般來說居民收入會轉化為消費，部分收入則會流向到投資，比如理財產品。近兩年居民負債壓力增大或與住房貸款、消費金融快速擴張有關。

《報告》還顯示，消費者對金融投資品的收益預期多呈現非理性特徵。在有投資行為的群體中，僅有28.23%的受訪者的收益預期在5%以內，且中青年群體的非理性程度更大。

從金融投資知識來看，消費者對分散化投資理念缺乏足夠的認識，比如僅有48.37%的受訪者能認識到投資單一股票的風險要比股票型基金大。

9月6日，老虎集團投研部總監陳慶煒表示，國內投資者對大類資產缺乏足夠了解，且投資者接觸理財與投資的主要渠道往往是銷售人員。銷售人員的出發點是售賣產品，與投資者利益有時並不一致，「這造成投資人對金融產品的簡單片面理解，甚至只看收益不看風險」。

過半受訪者沒有儲蓄行為

56.6%的受訪者近兩年沒有儲蓄行為，年輕人的比例高於中年人。

具體來看，18歲至30歲年齡段中，46.75%的受訪者最近兩年有儲蓄行為；30歲至40歲年齡段中，這一比例為43.91%；60歲至70歲年齡段中，比例為43.23%；70歲以上年齡段中，比例為50.43%。

部分消費者需提高債務管理能力。《報告》顯示，在有貸款的消費者中，58.97%的受訪者表示目前債務負擔較輕，而33.72%表示負擔較重，7.31%表示負擔非常重，合計超四成的受訪者表示負擔較重和非常重。

黃大智表示，近十年，居民負債壓力增大。這或與住房貸款、消費金融快速擴張有關，居民部門槓桿率上升的主要驅動力是中長期消費貸款（住房貸款）的快速增長。

在應對相當於三個月收入的意外支出時，59.67%的受訪者表示完全沒有問題，現有的儲蓄足以應對；18.74%的受訪者表示在賣掉部分金融資產後（如提前支取定期存款，賣出基金或股票）可以應對；16.01%的受訪者表示需借錢才能應對，5.58%的受訪者表示肯定拿不出。

多數人投資收益期望值偏高

在金融投資收益預期方面，整體上消費者對金融投資組合的收益預期具有非理性特徵，且中青年群體的非理性程度更大，更多比例的中青年群體對金融產品報有較高的收益預期。

從投資理財行為的整體情況看，最近兩年有儲蓄或投資行為的受訪者中，60.36%持有過存款類產品，52.63%持有過銀行理財產品，51.39%投資過基金（非貨幣類），29.14%買過貨幣類基金，27.82%買過股票。

在持有金融投資產品的群體中，39.62%的受訪者的金融資產整體收益預期在5%至10%之間，22.22%在10%至20%之間，僅有28.23%在0%至5%之間。從年齡維度看，60歲以上受訪者的預期收益率主要在0%至5%，60歲以下受訪者的年度預期收益率主要集中在5%-10%。

消費者對分散化投資理念還缺乏足夠認識，僅有48.37%的受訪者能正確認識到投資單一股票的風險要比股票型基金大，與2019年相比準確率下降了9.71個百分點。

陳慶煒表示，大多數投資人對收益沒有理性認識，主要是因為內地投資者投資標的以保本類型的產品以及房地產為主，對不同類型的大類資產缺乏足夠的了解，更別說資產配置；在資本市場，投資者更偏向炒個股而不懂投資類型的分散化。