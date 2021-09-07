狗狗幣脫單　「老婆」Wifedoge曾單日飆33倍！

繼虛擬貨幣Baby Doge後，又一款克隆狗狗幣（Dogecoin）的新加密貨幣產品出世，狗狗幣妻子Wifedoge，過去7日還累計飆升9倍！

Wifedoge於今年7月推出，總供應量為747,000萬億枚，Wifedoge的創造者確保每個 Wifecoin的價值同等一個狗狗幣，即1 Wifedoge=1 Dogecoin。於上周二（8月31日），其總市值曾飆至232萬美元（折合約1,810萬港元），一日之內狂飆近3,300%，可惜未能維持升勢，截至9月2日其市值暴跌至30.14萬美元。據 CoinMarketCap 排名，Wifedoge市值目前已排在全球加密貨幣第2,745位。

Wifedoge網頁顯示，Wifedoge是一個可以幫助Doge賺錢的好老婆，「當你持有貨幣時她會自動開始賺錢，當你放棄她時她會懲罰你，如果你忠於她，Wifedoge 會獎勵你」。

上周五（9月3日），Tesla創辦人Elon Musk於社交平台上表示，時間才是終極貨幣，讓網民懷疑他是否在暗示狗狗幣不是終極貨幣。Elon Musk是狗狗幣和狗寶寶最初推出時的主要支持者，Wifedoge 早前宣布，Wifedoge總單位的 5% 將保留給Elon Musk。