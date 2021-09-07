總商會：44%港企料全年營業額按年增加　惟跨境往來受阻帶來挑戰

香港總商會早前進行的一項調查結果顯示，44%受訪企業預期2021年全年營業額將較去年增加，但跨境往來受阻為企業面對的最大挑戰。

是次調查共收回409份問卷，其中有38%受訪企業表示在2021年上半年的營業額有所增加，另有41%表示維持穩定。

總商會總裁梁兆基表示，調查結果反映隨着經營環境改善、本港疫情大致受控，加上企業積極投資數碼科技，令受訪公司對前景較為樂觀。儘管近半受訪公司抱持樂觀態度，仍有18%受訪企業預期今年全年營業額將會較去年減少，另有34%預料其將仍然會低於疫情前水平。

跨境往來受阻為企業面對的最大挑戰，其次是社交距離措施窒礙商業活動，而人才流失和供應鏈受干擾則分別排行第三和第四。梁兆基指出，「與社交距離措施相比，通關障礙造成的打擊更大。隨着本港疫苗接種率持續上升，個案監測追蹤系統行之有效，我們因而一直促請政府着手逐步放寬旅遊限制」。

被問及政府即將推出「回港易」及「來港易」，當中非本港居民可經深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸來港，每日名額各1,000個，合共2,000個名額，總商會指出，歡迎港府此番舉措，相信可以進一步改善本港企業經營環境。

另外，調查結果顯示，中小企對前景的展望不及大型企業樂觀。只有23%受訪中小企預期2021年全年營業額將高於疫情前水平，比率遠低於大型企業的37%。梁兆基認為，當局需要推出更多支援措施，協助中小企應用數碼科技。從調查結果可見， 27%受訪中小企表示缺乏資金是對數碼科技投資不足的主要原因，而大型企業的比率則為16%。

鑒於香港連續多日錄得零本地感染個案，加上疫苗接種率提高，總商會對經濟持續改善保持審慎樂觀，並預測2021年全年增長為6.3%，較2020年12月的預測調高2.8個百分點。