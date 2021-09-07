梁朝偉陳法拉｜《尚氣》首周末票房橫掃北美　惟迪士尼股價續偏軟

漫威首部亞裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》9月3日在美國院線公映，正處於勞工節檔期。公映首個周末（4天）拿下9,000萬美元北美票房，一舉打破勞工節檔期開映周末票房的紀錄。

據中國媒體華爾街見聞9月7日報道，儘管美國新冠感染人數增加，但觀影人群熱情不減。根據ComScore票房數據，《尚氣》票房遠遠超過2007年上映的《月光光心慌慌·殺無赦》保持的勞工節周末票房紀錄（4天3,060萬美元票房）。

《尚氣》全球票房總額達到1.276億美元，其中在美國上映周末（3天）收穫7,140萬美元票房，除了北美地區之外，在全球其他41個市場票房為5,620萬美元，拿下多個市場的周末票房冠軍。

《尚氣》首映周末（3天）獲得了疫情期間第二的成績，僅次於《黑寡婦》8,036萬美元票房。《尚氣》採取院線獨佔的發行方式，而《黑寡婦》是影院與Disney+流媒體同步上映。

除了票房成績亮眼外，口碑方面也比較積極。爛番茄新鮮度（觀眾口碑）為92%，在CinemaScore觀眾評價中獲得了A評級。

《尚氣》融入東方元素，由奧卡菲娜、張夢兒、梁朝偉和楊紫瓊等多位亞裔演員參演，華裔加拿大人劉思慕主演，主要講述劉思慕飾演的兒子試圖拯救反派父親，阻止父親走向墮落。

《尚氣》票房大賣，提振了院線市場，為受疫情打擊的影院帶來希望。

不過自《尚氣》上映後，迪士尼股價持續偏軟，盤前報180.77美元，跌0.23%。