積金局：第二季「永久離港」為由提取MPF達8000宗　金額按年增27%

積金局發布今年度6月份季刊，截至6月底，強積金總資產約1.22萬億元，按年增長26%；其中扣除收費及費用後的淨回報超過4,600億元。過去5年間，強積金總資產增加101%，自制度實施以來，年率化淨回報為5.1%，高於同期的1.8%通脹率，而以年率化淨回報計算，各類強積金基金均錄得正回報。不過數據亦顯示，在6月底止季度內，永久離港為理由的申索數目為8,000宗，按季增加4%。
此外，今年次季以不同理由，包括退休、提早退休等提取強積金的申索總數為60,200宗，按季下跌10%，約減少66,600宗；當中，以永久離港為理由提取強積金的申索數目在按季增加4%，至8,000宗，涉及金額20.95億元，按季增8.5%。
積金局發言人：申索數目較過去三年顯著下降
就以永久離港為理由提取強積金，積金局發言人表示，以永久離港為理由提取MPF的申索數目每季均有變動，但與對上三季數目相若，分別為8,100宗 , 8,500宗及 7,700宗。他又指，雖然去年第三季至今年第二季期間內，申索數目較比2019年至2020年同期有所升，但整體而言，比較過去三年，數目仍是有顯著下降。
發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。 另外，隨著強積金投資期內表現理想，加上持續 流入的供款， 強積金總資產值亦有增長 ，因此以永久離港為理由，申請提取強積金的申索金額亦同步上升。
自願性供款金額歷年之冠
報告指，今年次季，強積金已收自願性供款共37.89億元，以季度計算，為歷年之冠。相比2016年次季，自願性供款季度總額在5年間增加14.21億元，增幅達60%。同期，自願性供款佔 季度強積金供款總額的百分比由13.5%增加至 18.7%，這反映愈來愈多僱主及計劃成員認同，在強制性供款外作自願性供款，以增加計劃成員的退休保障。
報告亦指，截至6月底止，約249萬個強積金帳戶把部分或全部資產，根據預設投資策略 的規定進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,035萬個強積金帳戶總資產值約778億元，佔強積金總資產6%。過去1年間，預設投資策略下的核心累積基金及 65歲後基金的淨回報分別為21.7%及5.8%。