積金局：第二季「永久離港」為由提取MPF達8000宗　金額按年增27%

積金局發布今年度6月份季刊，截至6月底，強積金總資產約1.22萬億元，按年增長26%；其中扣除收費及費用後的淨回報超過4,600億元。過去5年間，強積金總資產增加101%，自制度實施以來，年率化淨回報為5.1%，高於同期的1.8%通脹率，而以年率化淨回報計算，各類強積金基金均錄得正回報。不過數據亦顯示，在6月底止季度內，永久離港為理由的申索數目為8,000宗，按季增加4%。

此外，今年次季以不同理由，包括退休、提早退休等提取強積金的申索總數為60,200宗，按季下跌10%，約減少66,600宗；當中，以永久離港為理由提取強積金的申索數目在按季增加4%，至8,000宗，涉及金額20.95億元，按季增8.5%。

整體而言，就以永久離港為理由提取強積金，最近過去三年每年度的申索數目較之前兩年每年度的申索數目顯著下降。（積金局提供）

積金局發言人：申索數目較過去三年顯著下降

就以永久離港為理由提取強積金，積金局發言人表示，以永久離港為理由提取MPF的申索數目每季均有變動，但與對上三季數目相若，分別為8,100宗 , 8,500宗及 7,700宗。他又指，雖然去年第三季至今年第二季期間內，申索數目較比2019年至2020年同期有所升，但整體而言，比較過去三年，數目仍是有顯著下降。

發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。 另外，隨著強積金投資期內表現理想，加上持續 流入的供款， 強積金總資產值亦有增長 ，因此以永久離港為理由，申請提取強積金的申索金額亦同步上升。

今年次季，強積金已收自願性供款共37.89億元，以季度計算，為歷年之冠。（資料圖片）

自願性供款金額歷年之冠

報告指，今年次季，強積金已收自願性供款共37.89億元，以季度計算，為歷年之冠。相比2016年次季，自願性供款季度總額在5年間增加14.21億元，增幅達60%。同期，自願性供款佔 季度強積金供款總額的百分比由13.5%增加至 18.7%，這反映愈來愈多僱主及計劃成員認同，在強制性供款外作自願性供款，以增加計劃成員的退休保障。

報告亦指，截至6月底止，約249萬個強積金帳戶把部分或全部資產，根據預設投資策略 的規定進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,035萬個強積金帳戶總資產值約778億元，佔強積金總資產6%。過去1年間，預設投資策略下的核心累積基金及 65歲後基金的淨回報分別為21.7%及5.8%。