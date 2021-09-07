最受尊敬企業排行名單出爐！　Apple退居第二　光刻機龍頭成一哥

「未來品牌指數」（Future Brand Index）日前發布了2021年百大品牌榜單，長年保持榜首的蘋果（Apple，美：AAPL）讓出了位置，由荷蘭的光刻機巨頭ASML登榜首，而台灣的晶片製造巨頭台積電（美：TSM），排名由2020年的第19名上升到第6名，而平安保險集團則是進入前十名的中國企業，排名第八。

「未來品牌指數」日前發表了2021年最受尊敬企業排行。（Future Brand Index 2021）

該榜單的前五名排名如下，奪下榜首的是荷蘭的光刻機巨頭ASML，第二名為蘋果公司，第三名是騰訊的大股東，南非的科技投資公司Prosus，第四、五名皆為美國企業，分別是醫療公司丹納嚇（Danaher）和新能源企業Next Era Energy。

由於受到2020年的新冠疫情影響，2021年的榜單排名比以往出現許多變化，諸如ASML、台積電等半導體大廠受益於遠端設備需求增加，而取得重大發展，能源及醫療保健公司的引牌力量也明顯增加，而一些知名廠牌如三星、耐克（Nike）、奈飛（Netflix）、星巴克（Starbucks）等消費品牌則出現名次下降。

未來品牌指數並非以財務指標為基準，而是基於英國的會計師事務所普華永道（PwC）選出的全球100家公司為基礎，邀請3,000名專家以啟發、創新、獨立性、公司領導、員工素質等18個不同面向，進行評分排名，評選的是最受尊敬的水平。