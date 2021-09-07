應對監管逆風　騰訊兩招出手圖突圍　回購竟不是焦點？｜企業熱評

中國的監管令市場擔憂會影響科企們的業務表現，市場無一不關注科企會如何應對新的經營環境。就騰訊（0700）而言，特別是對限制未成年玩家打機時間，無疑是負面消息影響，不過，騰訊當然不會坐以待斃，正往外國市場發展及將微信變現。



騰訊今天最高見520元，創近一個半月高，最後收報515.5元，升約2%，自8月20日412.2元低位反彈近25%。騰訊近期推出新遊戲和擬推出新業務計劃，又進行回購，助挽回投資者信心。

摩根士丹利與騰訊管理層會面，談及監管新規對騰訊的影響以及未來部署。騰訊管理層指，未成年玩家的貢獻雖只佔騰訊去年收入僅6%，不過就玩家日後打機的傾向和編碼能力會否改變就要長時間觀察，而公司將按照時間表推出新遊戲。

騰訊已從投資收購和業務變現兩方面著手，對應對監管風險。（路透社）

拓海外業務 投資收益漸重

就未來方向，管理層指，將投放更多資源在海外業務，包括增撥更多資源至海外遊戲業務及企業軟件業務，並指今年第二季海外遊戲業務收入按年增長37%，佔整體遊戲收入25%，而海外遊戲的潛在市場範圍為中國市場的三倍大。因此，向外擴張成騰訊的方向。

同時，騰訊管理層表示，未來一年半，所投資的遊戲公司將會體現投資收益。其實，今年第二季，騰訊投資收益為208億元人民幣，而第一季投資收益達195億元人民幣，上半年逾四成的盈利來自投資，並成推動盈利的動力。

補充一點，騰訊在7月19日宣布其旗下子公司將以9.19億英鎊全資收購英國上市遊戲公司Sumo，每股收購價格較公司7月16日收盤價溢價43.3%。這是騰訊第一次針對上市公司進行全資收購，也是2021年以來騰訊最大的一筆投資。同時，騰訊手中亦持有如Riot Games、Epic Games、Krafton Game Union、Blizzard Entertainment、Ubisoft Entertainment等業內巨頭的股權。

市傳騰訊計劃推出個人微信雲存儲付費服務，並可能採用按年付費的模式。

傳微信雲服務收費 加快變現步伐

除了向外發展之外，騰訊有意加快內部業務變現。市傳騰訊計劃推出個人微信雲存儲付費服務，並可能採用按年付費的模式，蘋果用戶或在每年180元左右，安卓用戶或在每年130元左右，但該費用具體可以存儲多大容量的數據尚未得到確定。據報道，知情人士表示，當前該項目仍在最後推動中，具體細節未最終敲定。微信現有的12.5億月活躍用戶量，公司開始發揮微信變現潛力。

另外，公司旗下重磅遊戲產品《英雄聯盟手遊》宣佈將於9月15日開啟不刪檔測試，而推出日期早於市場預期。花旗表示，預計騰訊新作《英雄聯盟手遊》推出時或有強勁表現，目前預約人數達2,370萬人，高於旗下其他遊戲如《地下城與勇士》的1,791萬名預約、自研作品《黎明覺醒（Undawn） 》的1,042萬名預約。

在近期監管收緊的大環境下，該遊戲早於預期發布，花旗預計可令投資者重拾對中國遊戲產業前景的信心，並維持「買入」評級，目標價689港元。

回購金額僅10億元 僅是小米六分一

騰訊自8月19日開始進行回購，至今合共回購11次。雖然騰訊進行回購11次，但總金額其實不多，11次回購累計也就只斥資約10億元，累計已回購216.26萬股。相比小米之前表明要用100億元回購，金額差距為大，小米現已共花了約60億元進行回購，而其股價也只在23元至30元水平上落。不過，騰訊回購金額雖不多，對股價回升的幫助實是不大，但至少這向市場釋放訊號，公司或認為其股價已跌至不合理的低位。

在面對新的經營環境，科企們都開始尋找生存與發展機會。騰訊已從投資收購和業務變現兩方面著手。至於其他科企如何變陣，相信很快就可以看見。