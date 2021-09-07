人行孫國峰：今後幾個月流動性供求將保持基本平衡

人民銀行貨幣政策司司長孫國峰9月7日在中國國務院政策例行吹風會上表示，當前並不存在很大的基礎貨幣缺口。2021年以來人民銀行實施穩健的貨幣政策，綜合運用再貸款、中期借貸便利、公開市場操作等多種貨幣政策工具投放基礎貨幣，操作的前瞻性、有效性、精準性提高，保持了流動性合理充裕。

孫國峰表示，觀察流動性的一個最重要指標是貨幣市場的DR007，從這個指標看，貨幣市場運行平穩，月末、季末都沒有出現大的波動。相對7天期公開市場逆回購操作利率的偏離幅度處於近年來同期低位。8月份，DR007均值是2.15%，比7天期公開市場逆回購操作利率低5BP。7月降準後，金融機構運用降準釋放的長期資金歸還了一部分中期借貸便利，金融機構流動性需求得到了充分滿足。「今後幾個月流動性供求將保持基本平衡，不會出現大的缺口和大的波動。」他說。

孫國峰強調，對於財政收支、政府債券發行繳款等因素對流動性產生的階段性擾動，人民銀行有充足的工具予以平滑，完全可以保持流動性合理充裕。值得注意的是，近年來，央行完善流動性和市場利率調控框架，提高透明度，通過言行一致的操作和預期管理穩定了市場預期，有效降低了金融機構的預防性流動性需求，使得維護貨幣市場平穩運行所需要的流動性總量持續下降。

此外，孫國峰稱，「在目前條件下，可能不需要原來那麼多的流動性就可以保持貨幣市場利率平穩運行。這種情況下，市場不宜簡單根據銀行體系流動性或超額準備金率判斷流動性鬆緊程度，判斷流動性最重要的指標是觀察市場利率，特別是DR007。」