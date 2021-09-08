中銀保監：房地產貸款增速創8年新低　呈「五個持續下降」

中國銀保監會新聞發言人就房地產金融監管、網絡平台企業金融業務整改、理財業務存量整改與轉型、車險綜合改革進展等市場熱點話題回答記者提問。

房地產融資呈現「五個持續下降」

《上海證券報》報道，銀保監會新聞發言人介紹，截至7月末，房地產融資呈現「五個持續下降」。

一是房地產貸款增速創8年新低，銀行業房地產貸款按年增長8.7%，低於各項貸款增速3個百分點；二是房地產貸款集中度連續10個月下降，房地產貸款佔各項貸款的比重按年下降0.95%；三是房地產信託規模自2019年6月以來持續下降，房地產信託餘額按年下降約15%；四是理財產品投向房地產非標資產規模近一年來持續下降，相關理財產品餘額按年下降42%；五是銀行通過特定目的載體投向房地產領域規模連續18個月持續下降，相關業務規模按年下降27%。

「同時，我們督促銀行機構在貸款首期比例、利率等方面對剛需群體進行差異化支持。截至7月末，個人按揭貸款首套房佔比達到92%，住房租賃市場貸款按年增長29%。」上述發言人表示。

目前，資管新規過渡期已進入倒計時。上述發言人透露，目前來看，整改進展情況符合預期，截至7月末，全部理財存量整改任務已完成近七成 ，預計今年年底前絕大部分銀行機構可完成整改。對於個別銀行剩餘的少量難處置資產，按照相關規定納入個案專項處置，直至全部清零。

數據顯示，截至7月末，淨值型理財產品佔比已超過80%；同業理財較峰值縮減96%；保本理財、不合規短期產品規模均較資管新規發布時下降超過98%。目前，已有29家理財公司（含外方控股的合資理財公司）獲批籌建，其中21家獲批開業。

網絡平台企業正有序落實整改

銀保監會新聞發言人說，前期，銀保監會進一步加強與網絡平台企業的溝通交流，明確監管要求，開展政策輔導，推動網絡平台企業轉變觀念，增強對金融業務屬性、政策法規和監管要求的理解和把握，強化風險意識、合規意識和消費者權益保護意識。

今年4月29日，「一行兩會一局」等金融管理部門聯合約談了13家網絡平台企業，提出了自查整改工作要求。

上述發言人介紹稱，目前，網絡平台企業正積極對照法律法規和監管要求，深入自查並制定整改方案，有序落實整改。在完善公司治理、防範資本無序擴張、合規審慎開展網路存貸款業務、推動小貸和消費金融公司合規展業、規範發展網路保險業務、加強消費者權益保護等方面已取得一定進展和成效。近期，查理·芒格等國際金融領域資深專家對中國網路平台金融業務整改工作給予了積極評價，認為「美國應該向中國學習，並搶先一步阻止投機」。