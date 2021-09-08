加密貨幣急挫　區塊鏈概念股下挫　中概股多數收漲

周二美股收盤漲跌不一，截至收盤，道指跌269.09點，或0.76%，報35100.00點；納指漲10.81點，或0.07%，報15374.33點；標普500指數跌15.40點，或0.34%，報4520.03點。

熱門中概股收盤多數上漲，新能源汽車股走高，小鵬汽車漲超5%，理想汽車漲超2%，蔚來汽車漲0.5%。

區塊鏈概念股下挫，區塊鏈概念股中，比特礦業跌超14%，比特數字跌超9%，億邦國際跌超7%，第九城市跌近6%，中網載線跌近3%。消息上，比特幣盤中一度下跌17%，至一個月低點，薩爾瓦多將比特幣當作法定貨幣的計劃似乎並沒有受到市場歡迎。

其他熱門中概股中，洋葱集團漲超35%，蘭亭集勢、1藥網漲超17%，趣活漲近17%，貝殼、霧芯科技漲近16%，好未來漲近12%，36氪漲超10%，網易有道漲超9%，知乎漲超8%，嗶哩嗶哩、騰訊ADR、富途控股漲超6%，拼多多、水滴公司漲超5%。

京東漲超4%，歡聚集團漲近4%，塗鴉智能、途牛漲超3%，阿里巴巴、網易、金山雲、攜程、新東方漲近3%，百度、愛奇藝漲超2%，虎牙、世紀互聯漲近2%，陌陌、唯品會漲超1%。趣頭條跌超6%，房天下跌近2%，樂居跌超1%。