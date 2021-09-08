大摩降美股評級　多家機構調低美國經濟增長預測

9月7日，摩根士丹利（Morgan Stanley）下調美股評級至減持，該行認為，接下來兩個月，增長、政策和立法議程等方面存在很高的風險。

摩根士丹利策略師Andrew Sheets在報告中提到，隨着周期中期的過渡階段來到尾聲，預期9、10月份股市將會波動，大摩周期模型顯示經濟仍處於擴張狀態，只是接下來兩個月的增長、政策具有巨大風險。「我們將美國股市下調至減持，更看好歐洲和日本的股票。」

支持摩根士丹利看跌觀點的是美聯儲（Fed）在通脹上升的情況下可能會逐漸縮減貨幣刺激措施。該行表示，政策方面的風險也與9月份股市季節性表現不佳的情況相吻合。

疫情的反彈給美國經濟復甦帶來巨大考驗。（AP）

摩根士丹利將標普500指數的年終目標點位維持在4000點，較9月3日收盤價4535.43點下跌約12%。據市場策略師調查，這是華爾街最悲觀的觀點之一，頂級策略師的平均年終目標點位為4328點。

受疫情反彈影響，各機構紛紛下調美國今年第三季度經濟預期。高盛（Goldman Sachs）將此前預期從9%下調至5.5%；富國銀行（Wells Fargo）由8.8%降至6.8%；穆迪（Moody's）則由8.4%降至6.5%。

因德爾塔病毒蔓延和財政支持減弱，9月6日，高盛下調對美國經濟展望，並指出消費者購物意欲可能下降，將四季度美國國內生產總值（GDP）增速由此前的預測值6.5%下調至5.5%，預測全年經濟增速為5.7%，低於8月底公布的6%預期，也低於目前華爾街的共識6.2%。