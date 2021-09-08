恒指尾段跌逾百點　ATM靠穩　恒大破發後曾彈半成｜持續更新

隔晚美股復市，以科技股為主的納指創新高，收市報15374點，蘋果及Netflix均創出紀錄新高， 蘋果升1.5%，收報156.69美元；Netflix升2.7%，收報606.71美元。



恒指連升兩日，共彈451點或1.7%，收逾三周高，但仍受制50天線（約26553點）。今早「黑期」靠穩，料今早港股或未有方向。



【15:24】ATM靠穩

恒生指數最新跌105點或0.4%，報26248點；恒生科指報6842點，跌0.66%。

ATM靠穩，騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）分別升1.16%、0.78%、0.35%。快手（1024）則跌2.11%，報99.75元；小米（1810）亦跌2.6%，報24.35元。

恒大（3333）破底後曾反彈5%，高見3.75元，最新報3.71元，仍升3.9%。

【13:57】濠賭股上揚

澳門青茂口岸今日下午3時啟動，日後澳門與珠海之間可以24小時通關。一眾濠賭股普遍上揚，金沙（1928）升3.8%，報27.3元，銀娛（0027）升5.1%，報54.05元，澳博（0880）升4.3%，報7.53元，永利（1128）升4.5%，報9.82元，美高梅中國（2282）升3%，報8.37元，新濠（0200）升2.4%，報12.64元。

【12:05】科指50天線得而復失

港股先升後跌，恒指半日跌136點或0.52%，午報26217點；恒生科指亦跌62點或0.91%，午報6825點；恒生國指挫46點或0.49%，午報9421點；大市成交額870.38億元。

藍籌股安踏體育（2020）半日跑出漲4.6%，午報167.1元，成交額9.84億元。李寧（2331）則跌3.8%，午報103.6元；非凡中國（8032）挫2.9%，午報1.7元。

ATM股中，美團（3690）半日微漲0.7%，午報259.2元；阿里巴巴（9988）升1.7%，午報170.3元；騰訊（0700）則跌0.01%，報515元；小米（1810）跌逾2%，午報24.45元。

快手（1024）半日跌3%，午報98.8元。

創科（0669）午報164.6元，挫5.3%，暫為表現最差的藍籌。

藍籌金融股受壓，滙豐（0005）跌1.6%，午報40.35元；友邦（1299）跌1%，午報93.95元；港交所（0388）跌1.07%，午報497.6元，失「啡底股」；平保（2318）跌1.2%，午報60.5元。

【11:12】航運股普升

中遠海控（1919）升3%；太平洋航運（2343）揚5.5%；海豐（1308）漲3.7%；中遠海發（2866）升2.9%；東方海外（0316）升逾5%，創新高；中遠海能（1138）升0.94%。

中國恒大（3333）恒大破發後倒升，現報3.59元，升0.56%，成交額2.92億元。恒大物業（6666）微升0.6%，報5元；恒大汽車（0708）則插11.7%，報6.47元。

【11:05】電力股再度炒上

受惠內地綠色電力交易試點正式啟動，電力股再度炒上，中國電力（2380）一度漲逾6%，見3.41元，最新報3.34元。華潤電力（0836）亦升4.44%，報21.15元。

銀行股普遍跑輸，滙豐（0005）曾跌逾1%，報40.55元，創7個月低。建行（0939）亦跌0.18%，報5.7元。

【10:30】ATM靠穩

恒生指數升幅收窄，報26443點，現升90點或0.34%；恒生科指報6888點，升不足1點。

美團（3690）漲2%，報262.6元；騰訊（0700）漲1.16%，報521.5元。

快手（1024）轉跌逾2%，回落至100元以下水平，報99.2元。

【09:47】濠賭股炒上

思摩爾（6969）炒上，飆升逾6%，報45.45元。

銀娛（0027）升4.3%，報53.65元；金沙中國（1928）上揚4.8%，報27.55元；澳博（0880）亦漲3.3%，報7.46元；永利（1128）亦升4.8%，報9.83元。

另外，Bitcoin下跌，拖累Bitcoin概念股下跌，BC科技（0863）挫3.85%，歐科雲鏈（1499）瀉逾8%，美圖（1357）跌逾3%，火幣（1611）跌8.5%。

【09:42】香港憧景通關 消費股普升

恒生指數開市後，抽升161點或0.61%，報26515點；恒生科指報6932點，升44點或0.65%。

香港在本月15日實施「來港易」，零售股昨日全面炒上。今早零售股表現反覆，周生生（0116）升1%，報12.18元，周大福（1929）跌0.7%，報16.32元，六福（0590）升0.9%，報22.4元，莎莎（0178）跌2.6%，報1.84元，卓悅（0653）升0.17元，升0.6%，堡獅龍（0592）升8.1%，報0.67元。

【09:20】恒生指數高開42點

恒生指數高開42點或0.16%，報26396點。恒生科指高開42點或0.62%，報6930點。恒生國指開報9494點，升26點或0.28%。大市暫成交額33.07億元。

騰訊（0700）高開2%，報526元；美團（3690）亦升1.6%，報261.6元；阿里巴巴（9988）平開，報170元；快手（1024）漲3%，報105元；小米（1810）平開，報25元。

汽車股比亞迪（1211）微升0.8%，報273元；東風（0489）開升0.9%，報8.81元；吉利（0175）則跌1.05%，報28.35元。

國際及中資評級機構將中國恒大（3333）連還降級，今早股價2%，報3.5元；恒大物業（6666）微跌0.2%，報4.96元；恒大汽車（0708）跌1.09%，報7.25元；恒騰（0136）平開，報3.53元。

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）漲2%，報11.26元；公司公布8月GMV及每日訂單量創紀錄新高。