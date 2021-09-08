聯儲局內呢個官員為「股神」！　偏愛科技股　每隻持倉逾百萬美元

綜合媒體9月8日報道，美國12家地區性聯儲中已有11家披露了聯儲領導們2020年的財務狀況，該報告有助於了解美聯儲貨幣政策制定者的資產訊息。

目前大多數地區聯儲領導人報告的金融資產比較適中，股票交易也比較小額，但根據達拉斯聯儲提供的一份財務披露表格顯示，達拉斯聯儲主席Robert Kaplan在2020年進行了多次逾百萬美元的股票交易。

《華爾街日報》報道稱，卡普蘭2020年是股票的活躍交易者。卡普蘭曾是高盛的前副總裁，在2006年離職之前負責該公司的投資銀行業務。報道稱，在倡導無限量化寬鬆和「將利率保持在零直到2022年甚至2023年」這些政策的同時，卡普蘭「在2020年進行了多次數百萬美元以上的股票交易」。

合共持有27隻股票

根據財務披露表格，卡普蘭總共持有27隻股票、基金或另類資產，每類資產的價值都超過100萬美元，包括蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、臉書等。

表格還顯示，卡普蘭2020年對22隻獨立公司股票或投資基金進行了規模超100萬美元的賣出或買入操作，其中囊括了蘋果、阿里巴巴和亞馬遜等股票不過，表格並未透露更多交易細節。

ForexLive的Adam Button指出，「根據卡普蘭持有的資產，可以肯定地說，即使受到能源股的拖累，他去年的收益也很豐厚。當然，當你知道美聯儲將救助整個金融體系和股票市場的時候，大可放開手腳買入。」

值得一提的是，雖然其他地區聯儲主席在資本市場上不太活躍，但他們中大多數人都報告持有一定的投資基金，只是很少有大額股票交易。其中，里士滿聯儲主席巴爾金在本次資產報告中列出了許多金融資產，其中每項資產都超過100萬美元。在成為地區主席之前，他曾是麥肯錫公司的高管。

市場人士質疑聯儲局官員的決定

另外，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克報告了一些與抵押貸款相關的房產，波士頓聯儲主席羅森格倫有一處出租房產，堪薩斯城聯儲主席喬治持有一家農場的股份。

Northman Trader創始人兼首席市場策略師Sven Henrich對於卡普蘭的做法表示憤怒，他表示，「美聯儲這些人對市場的影響最大，自己卻還是活躍的交易者。」他嘲笑美聯儲希望「避免縮減恐慌」的願望，諷刺決策者們所謂正確的經濟政策不過是為了個人經濟利益服務