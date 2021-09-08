發改委：下半年專項債規模高於去年同期　助基建等領域投資增長

中國發改委投資司副司長呂文斌今日（8日）表示，今年上半年，地方政府專項債券發行進度較去年放緩，但下半年發行的專項債券規模將高於去年同期，有助於穩定基礎設施等領域投資增長。

他續稱，將認真做好專項債券項目準備工作，指導督促各地方對今年後幾個月擬發行專項債券的項目，抓緊完成開工前的各項準備工作。同時，加快推進項目前期工作，爭取明年專項債券早發行、早使用、及早形成實物工作量；確保專項債券用途合規，不得安排用於租賃住房建設以外的土地儲備項目、產業項目、房地產開發項目、樓堂館所項目。

他指出，確保專項債券精準用於政府主導、早晚都要幹、有一定收益的基礎設施和公共服務項目，切實防範地方政府債務風險。未來將加強跨周期調節，充分發揮中央預算內投資和地方政府專項債券作用，促進投資穩定增長。

券商料基建股或受惠於專項債審批加快

另外，券商展望下半年，在雨季、節假日等活動結束後，以及鋼材等主要原材料價格上行壓力的緩解，加上專項債審批或加快從而對基建投資形成一定支撐，行業景氣度有望向好。

中泰證券基於財政部已下達的今年新增地方政府債務限額42,676億人民幣測算，剔除中小銀行專項債，前7個月發行的新增地方債佔全年額度比例不到45%，而去年同期新增地方債發行進度超過60%。

天風證券認為，國企基建股的估值已接近歷史低位，且同滬深300指數的估值差距進一步拉大，預計基建央企基本面有望延續向好趨勢，而地方國企有望展現較高的收入和利潤彈性。