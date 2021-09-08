金沙8月錄經調整物業LBITDA為1400萬美元　擁流動資金25.6億美元

金沙中國（1928）指出在今年7﹑8月，分別錄得淨收益2.65億元（美元‧下同）及1.48億元，按年分別增加516.3%及179.2%；分別錄經營虧損2,500萬元及8,300萬元，以及淨虧損6,300萬元及1.25億元，不論是經營虧損或是淨虧損均按年收窄。

公司又指出，在今年7﹑8月分別錄經調整物業EBITDA為4,400萬元及經調整物業LBITDA為1,400萬元，去年同期分別錄得經調整物業LBITDA為7,900萬元及8,300萬元。

金沙又指截至今年8月底，流動資金總額為25.6億元，當中包括現金等價物總額為5.56億元，及根據2018年SCL循環融資項下可供動用借款額20億元。公司相信可以支持持續經營業務，完成進行中的主要建設項目，及應付目前COVID-19大流行的挑戰。

金沙指出，自今年7月底至8月大部分時間，澳門實施更嚴格的邊境限制，影響旗下物業的入場人次。該等限制包括將來自廣東的旅客須提交48小時內發出的核酸檢測陰性證明，而該規定時限曾於一段時期收緊至12小時，及後於接近8月底放寬至較寬鬆的7天規定。

金沙指出，澳門收緊邊境限制與否仍無法預知，因此乃取決於澳門及中國內地新增COVID-19個案的數目以及澳門政府對該等資料的應對。本公司仍熱切期待更大量訪客最終能夠到澳門旅遊而有機會迎接更多賓客再次到訪物業。能夠到訪的客戶對於本集團提供產品的需求仍然殷切，惟於澳門及中國內地實行全球大流行相關的旅遊限制及COVID-19的情況不斷演進繼續令訪客人數受限，並局限本集團目前的財務表現。COVID-19全球大流行對到訪我們設施的訪客數目造成重大不利的影響並干擾我們的營運。我們預計該不利影響將持續至COVID-19全球大流行受控為止。