港股今年累計回購211.86億　金額已超去年全年　騰訊小米為主力

截至9月8日，港股上市公司今年以來的回購總額已達211.86億港元，超過了2020年全年。騰訊控股、小米集團等科網股龍頭是回購主力。

《中國證券報》報道，在截至目前的211.86億港元的回購中，小米集團一家的回購金額佔比就超過了四分之一。據Wind數據，小米集團今年以來已進行了22次回購，回購總金額為59.86億港元。從股價走勢看，小米集團今年以來表現不佳，已從年初高點35.90港元跌至24港元上下，跌幅逾三成。但多家券商研報仍表示看好公司未來發展。

天風證券認為，小米集團今年上半年的智能手機全球市佔率進一步提升，同時，高端機銷量不斷增長，體現了公司在科技研發、品牌提升及線上線下全渠道銷售結合方面的生態價值。天風證券對其維持「買入」評級。

再看騰訊，公司今年以來的回購金額位列港股市場第三。8月19日，騰訊時隔兩年再次開啟回購。據Wind統計，自8月19日至9月7日，騰訊已進行了12次回購，回購金額約10億港元。開啟回購後，騰訊走勢有了明顯的起色。自8月20日觸及近52周最低價至9月7日，騰訊股價累計漲幅超過20%。

華創證券對騰訊歷次回購情況進行了梳理，發現騰訊的回購常發生在股價低點。從騰訊歷史上的13次年度回購看，其停止回購半年後與1年後的漲幅皆為正數。其中，半年後平均漲幅達50%，1年後平均漲幅達100%。華創證券認為，騰訊的歷次回購都是出於對自身業務的長期信心，並認為短期股價被低估。

據富途統計，在行業層面，今年以來港股的訊息技術、房地產和消費等板塊累計回購額較高。截至9月6日，港股訊息技術板塊累計回購額達73.32億港元。而在2020年，港股回購總額前三為中國恒大、中國旺旺和復星國際。今年以來，港股市場回購額前三除小米、騰訊外，還有「老面孔」中國旺旺。

對於港股的未來趨勢，中金公司研報稱，多數板塊已修復了疫情影響帶來的調整，除零售、保險和軟件等少數板塊外，大多數行業均實現近兩年業績正增長，即已修復至疫情前的水平。中金公司維持8月初的「港股初步進入佈局區」的判斷。

投資策略上，光大證券表示，建議關注具備稀缺成長性的電子、食品飲料及物業等板塊，還有景氣度邊際改善的機械板塊和建材行業、受益於出行產業鏈恢復的航空、餐飲板塊；長線大資金可逐步介入網路產業公司。