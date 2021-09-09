聯儲局三號人物：今年或適合開始縮債　但不能代表加息的時機

聯儲局FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯（John Williams）就經濟前景與貨幣政策發表講話。他表示，根據就業情況，今年開始縮債可能是合適的。

《金十數據》報道，威廉姆斯表示，在聯儲局的通脹目標上，已經很明顯有了實質性的進一步進展。即使結束資產購買計劃，貨幣政策的立場仍將繼續支持強勁和全面的經濟復甦。如果勞動力市場復甦的速度快於預期，或者通貨膨脹率高於預期，聯儲局將需要調整貨幣政策。

威廉姆斯稱，縮債的節奏和時機將在聯儲局未來的討論中根據取得的實質性進展來決定。聯儲局不必遵循過去所採用的時間表或方法來逐步縮減購債規模。他強調，任何關於縮債的決定都不能代表加息的時機。

同時，威廉姆斯稱，他關注的是聯儲局雙重目標的實現，關注的是累計新增的工作崗位，而不是任何一份月度報告表現。

他說目前經濟復甦需要時間，德爾塔病毒會帶來不確定性。他認為長期通脹預期符合目標，預計美國2022年通脹率將放緩至約2%。

關於就業，他說德爾塔病毒使支出和就業面臨壓力，重新實現就業最大化的目標還有很長的路要走。他表示：

「即使目前僱主想努力填補空缺職位，仍有很多因素會影響就業決定和工作方式。隨着兒童保育、學校和其他因素的解決，預計未來幾個月勞動力供應將有所改善，但變化不會在一夜之間發生……我的基本觀點是，我們將能夠再次獲得一個非常強大的勞動力市場。」

威廉姆斯提到，與上半年相比，經濟增長速度似乎有所放緩。他預計2021年美國GDP增速為6%。