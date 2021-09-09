日股再升穿3萬點　摩根大通：現在是投資日股好時機

摩根大通表示，從歷史上看，「短命」首相通常意味着日圓走強，近期日本政壇動盪為外國投資者提供買入日本股票而無需進行匯率對沖的好時機。

《華爾街見聞》周三（8日）報道，在日經225指數站上3萬點整數關口之際，摩根大通表示，近期日本政壇的動盪為外國投資者提供買入日本股票而無需進行匯率對沖的好時機。

日經225指數繼續上漲，收盤漲0.9%報30181.21點，連漲8日，站上3萬點整數關口。

《中國新聞網》此前報道，日本首相菅義偉9月3日舉行記者會，宣佈不會參加自民黨總裁選舉。隨着菅義偉的「突然棄權」，自民黨預定本月17日正式公告總裁選舉，29日投票選出新總裁。

摩根大通表示，日本政壇最新的發展將有利於日圓走強。從歷史上看，「短命」首相通常意味着日圓走強：自1990年以來，日本只有3位首相的任期超過兩年。在這3名首相任職期間，日圓走勢相對疲軟。與之相反，「短命」首相時期，日圓則相對走強。

首相任期不長 日圓反而強

摩根大通表示，日圓的這種變化反映了日本國內資本流動對日圓的影響：在國內政策和政治不確定時期，日本的對外投資，尤其是企業併購流出，往往會放緩。

從歷史角度，目前日圓實際匯率處於相對低位，實際購買力已經降至上個世紀70年代早期水平。這使得日本名義匯率在短期內傾向於升值。

對於部分投資者對於日圓貶值和日股上漲相關性之間的擔憂。摩根大通表示日本股市與美元/日圓之間的長期相關性（日經225指數上揚=美元/日圓上揚）已經弱化，日本經濟目前已不再能夠從疲軟的日圓中獲益（即使日元處於歷史低位，出口也不再增長），上述擔憂並不成立。與之相反，日圓貶值反而會削弱日圓的購買力，給日本經濟帶來問題。