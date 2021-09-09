ATM領跌恒指半日挫422點　恒大系跌勢未止　快手吐半成｜持續更新

監管似乎並未鬆懈，騰訊（0700）、網易（9999）等遊戲企業和平台遭中國多部門約談。騰訊ADR滑落3%，收報65.11美元，折合於506.32港元，較港收市價低約18元或3.5%。另外，恒大（3333）據報擬通知兩間銀行暫停支付9月21日到期的貸款利息，股價昨日再尋底，跌穿IPO價，收市報3.48元。



恒指終止兩連升，昨日低收32點，報26320點，今早「黑期」跌約100點在20670點附近，料港股今早仍受制於50天線。



【12:10】恒大系跌勢未止

港股早段26000點徘徊，其後跌幅擴大，恒指半日跌422點或1.6%，午報25898點；恒生科指插3.21%或6650點，午報6650點；恒生國指跌185點或1.97%，午報9263點。大市成交額達801.97億元。

騰訊（0700）領跌，半日挫5.7%，午報494.6元；阿里巴巴（9988）瀉3.9%，午報164.2元；美團（3690）跌2.6%，午報254.2元；小米（1810）亦跌2.2%，午報23.95元。

快手（1024）半日吐4.9%，午報94.35元。網易（9999）亦大瀉近7%，午報140元。

長汽（2333）銷售量不理想，半日跌2.7%，午報32.1元；吉利（0175）亦跌1.8%，午報27.25元；比亞迪（1211）跌1.7%，午報265元。

港交所（0388）半日挫1.6%，午報490.2元；友邦（1299）亦跌1.9%，午報92.85元。

恒大（3333）半日瀉9.2%，午報3.37元。恒大物業（6666）亦跌6.6%，午報4.68元；恒大汽車（0708）大瀉11.27%，午報5.59元。

【11:28】恒大插近11%

中國恒大（3333）曾插近11%，低見3.32元，最新報3.35元，仍跌9.7%。恒大物業（6666）挫7.6%，報4.63元；恒大汽車（0708）瀉逾13%，報5.46元。

【11:18】騰訊跌逾4% 再失500關

騰訊（0700）跌穿500元，現報499.8元，跌4.7%。

科指瀉逾3%，報6663點。

【11:03】航運股個別發展

航運股今早個別發展，太平洋航運（2343）漲3.36%，報4.31元，成交額達1.18億元。

中遠海控（1919）則跌0.9%，報14.96元，成交額3.12億元；旗下東方海外（0316）跌2.02%，報169.7元；中遠海能（1138）跌0.9%，海豐（1308）則升3.66%，報33.95元。

恒生指數最新報25950點，跌370點或1.41%。

【10:33】新能源股繼續炒上

港股持續徘徊26000點，現報26007點，跌313點或1.19%；恒生科指跌192點或2.8%，報6678點。

騰訊（0700）曾低見500.5元，現跌4%，報503.5元；阿里巴巴（9988）亦跌3.86%，報164.3元；美團（3690）跌1.76%，報256.4元。

新能源繼續炒，中廣核新能源（1811）漲3.75%，報5.81元；大唐新能源（1798）升2.46%，報2.92元；新天綠色能源（0956）升0.93%，報6.54元；中國電力（2380）漲2.4%，報3.41元；昆侖能源（0135）亦升1.18%，報8.6元。

滙豐（0005） 逆市升逾1%，高見40.95元；中銀香港（2388）升1%，高見24.2元。另外，東亞（0023） 升逾1%，高見13元。

【10:11】恒大糸下挫

恒大糸下挫，恒大（3333） 跌逾半成，低見3.47元再觸發行價，現報3.5元，仍跌5.66%；恒大物業（6666）跌6%，現報4.71元；恒大汽車 （00708） 跌6.8%，報5.87元。

嗶哩嗶哩（9626）、快手（1024）跌逾6%。

【09:40】恒指曾跌穿26000點大關

恒指一度跌穿26000點大關，低見25996點，現跌幅收窄至247點或0.94%，報26072點。恒生科指則大挫2.36%或161點，報6709點。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）瀉逾3%，快手（1024）、嗶哩嗶哩（9626）插近6%。

鋁價持續創新高，中鋁（2600）漲1.8%，報6.52元，再創新高。

【09:20】恒生指數低開244點

恒生指數低開244點或0.93%，報26076點。恒生科指低開139點或2.02%，報6732點。恒生國指開報9339點，跌109點或1.16%。大市暫成交額20.61億元。

遭約談的騰訊（0700）低開2.95%，報509元；網易（9999）插6.8%，報140.3元；美團（3690）跌2.15%，報255.4元；阿里巴巴（9988）瀉3.45%，報165元；京東（9618）微跌1.05%，報320元；小米（1810）亦插1.63%，報24.1元。

「跨境理財通」據報明日中港同步啟動，本地銀行股滙豐銀行（0005）開升0.6%，報40.7元；渣打（2888）挫3.09%；恒生銀行（0011）平開，報48.5元；中銀香港（2388）微升0.2%，報23.95元。。

保險股方面，平保（2318）低開1.72%，報60元；友邦（1299）亦跌0.7%，報94元；中國人壽（2628）挫0.6%，報13.32元。