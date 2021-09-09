A股美股齊回吐　港股料跟隨考驗二萬六關｜港股部署

港股上日結束兩連升，收市回吐32點，盤中升至26500水平掉頭向下，明顯受制50天線水平。隔晚美股三大指數全線向下，加上內地A股亦回吐，相信今日港股會在25800點至26400點區間先行整固。股份方面，網約車平台及遊戲平台股相繼有監管消息出現，股價或會受壓。

本周人行官員暗示短期無放水的需要，大市有機會借消息先行整固。（Getty）

值得留意的是，本周人行官員暗示，短期無放水的需要。人行貨幣政策司司長孫國峰日前指出，中國「並不存在很大的基礎貨幣缺口」，當下流動性處於「合理充裕」的範疇。言下之意就是，降準、降息等普遍性貨幣寬鬆政策並非當前中國經濟所需要的。

考慮到過去30多個交易日，內地A股成交活躍超過萬億元，回頭一看發現內地A股開始成交急增至萬億元的日子，約為7月21日左右，時間上和上次人行全面降準0.5百分點(即7月15日)相當吻合。而且上證指數自8月底明顯抽高，過去十日累計升幅逼近半成，短線料大市趁貨幣政策消息先行整固的機會較高。

若市場對經濟復甦未如預期的憂慮進一步發酵，對估值處高位的美股料有下行壓力（資料圖片）

高盛降美國今年經濟增長預測 道指標指三連跌

另外，美股方面，隔晚美股三大指數全線下跌0.1%至0.6%，道指標指連跌三日，美國公布經濟褐皮書指，8月美國經濟輕微放緩，變種病毒再度爆發，市埸擔憂經濟復甦受拖累，但整體就業有所增長，各地區勞動力復甦速度不一，多個地區都錄得更快的工資升幅，特別是低薪工人有更明顯增長，由於供應短缺，料未來幾個月銷售價格將大幅上升。

考慮到近期投行高盛等已下調美國今年經濟增長預測，若市場對經濟復甦未如預期的憂慮進一步發酵，對估值處高位的美股料有下行壓力。

交通運輸部印發《關於維護公平競爭市場秩序加快推進網約車合規化的通知》，滴滴隔晚率先下跌7%。（AP）

交通部發網約車合規通知 滴滴美股跌7%

股份方面，中宣部等部門約談騰訊、網易等遊戲平台，防止過度集中甚至壟斷，要留意今日相關遊戲股股份會否受壓。另外，網約車方面，繼上周內地五部門聯合約談滴滴、美團等11間網約車平台公司之後，昨日交通運輸部印發《關於維護公平競爭市場秩序加快推進網約車合規化的通知》，強調進一步維護公平競爭市場秩序，加快推進網約車合規化進程，當中提到要督促網約車平台需即日清退不合規司機，降低過高的抽成比例等。值得留意，美國上市的滴滴隔晚率先下跌，收市跌7%。投資者今日宜留意美團會否跟隨受壓。