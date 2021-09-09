摩根士丹利押注全球房地產的新基金籌資31億美元

據《新浪財經》報道，摩根士丹利已為其專門押注全球房地產的新基金籌集了31億美元資金，金額超過了2018年為前身平台籌集的27億美元。

摩根士丹利投資管理的全球房地產負責人John Klopp接受採訪稱，這個名為North Haven Real Estate Fund X Global LP（或稱G10）的平台獲得了主權財富基金、美國和國際養老基金、保險公司、高淨值個人和家族理財室等投資者的支持。數據顯示，馬里蘭州退休和養老系統（Maryland State Retirement and Pension System）是該基金的投資者之一。

「我們正在押注和絕大多數其他機構一樣的『順風』板塊，」Klopp談及該公司的倉庫和多户型物業持倉稱。「基本面非常強勁，甚至受到了Covid的提振。這兩個領域存在還將持續一段時間的巨大機會。」

摩根士丹利已尋求開發和翻新住宅和工業物業，部分原因是對所謂穩定資產的高需求導致定價上漲。Klopp表示，該公司對包括酒店在內的住宿行業「非常有興趣」，並關注寫字樓行業，不過零售物業投資的門檻仍然很高。

「除了尋找場外機會，我們還在嘗試創建或重新定位核心資產然後予以出售，」他說。