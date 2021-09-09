內地PPI與CPI剪刀差繼續擴大　未來貨幣政策會怎樣走？

9月9日，中國國家統計局發布了8月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。其中，PPI按年上漲9.5%，漲幅進一步擴大，備受關注。而CPI方面，食品價格與非食品價格走勢繼續分化，非食品價格保持温和上漲，對CPI形成支撐。核心CPI按年為年內次高，說明豬肉價格影響之外，其餘項目保持温和上漲。

《證券時報網》報道，分析認為，在下階段，原材料價格上漲、價格傳導不暢仍將對企業形成衝擊，要做好宏觀政策的跨周期調節，繼續實施大宗商品保供穩價措施，對供需矛盾較大的煤炭、有色等物資加大儲備投放力度，進一步實施中小企業紓困政策，幫助企業應對原材料漲價影響。

預計年內降準的可能性偏大。對於降息，如果經濟下行壓力沒有出現意外的話，下調政策利率的概率不高。貨幣政策空間可以預留給明年，以應對更大的經濟下行壓力期。

漲價由上游向中游傳導

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，8月份，受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格按月和按年漲幅均有所擴大。

從按月看，PPI漲幅比上月擴大0.2個百分點。從按年看，PPI上漲9.5%，漲幅按月擴大0.5個百分點，創下2008年9月以來新高。董莉娟介紹，在8月份9.5%的按年漲幅中，新漲價影響約為7.7個百分點，擴大0.8個百分點，而價格變動的翹尾影響在回落。

分行業來看，煤炭開採和洗選業、黑色金屬礦採選業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學制品製造業、化學纖維製造業價格漲幅在21.8%至57.1%之間，合計影響PPI上漲約7.9個百分點，超過總漲幅的八成。

董莉娟指出，煤炭開採和洗選業、化學原料和化學制品製造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格漲幅分別擴大11.4、2.7和1.1個百分點，是按年漲幅擴大的主要原因。

温彬指出，漲價因素由上游向中游傳導，石油、煤炭及其他燃料加工業，黑色金屬冶煉及壓延加工業等行業價格按年漲幅也超過了20%。

展望後期，財信證券首席經濟學家伍超明表示，內地基建需求回暖和供給約束仍然存在，帶動PPI按年再創新高，預計未來仍將維持高位震盪格局。但考慮到國內經濟動能邊際趨緩，加之翹尾因素的較快降低，預計年底PPI將小幅回落。

英大證券研究所所長鄭後成表示，美國對全球商品與服務的需求量還很大，疊加考慮聯儲局在9月收緊貨幣政策的概率較低，預計短期之內美國ISM製造業PMI還將位於高位，對摩根大通全球製造業PMI形成支撐。

「在此背景下，國際油價與有色金屬價格難以大幅下行。」鄭後成說，同時，在煤炭生產端受限，疊加冬季用煤高峰來臨的背景下，短期之內焦煤、焦炭、動力煤價格難以大幅下行。此外，雖然鐵礦石價格下跌，但是在焦煤、焦炭價格位於高位，疊加「堅決遏制『兩高』項目盲目發展」，預計螺紋鋼價格難以大幅下行。

豬肉價格拖累CPI繼續下行 核心CPI創年內次高

CPI方面，8月份，全國居民消費價格按年上漲0.8%。其中，食品價格下降4.1%，非食品價格上漲1.9%。

民生銀行首席研究員温彬表示，從CPI的數據來看，食品價格與非食品價格走勢繼續分化，非食品價格保持温和上漲，對CPI形成支撐。

「非食品價格漲幅雖然較上月回落0.2個百分點，但仍是近期次新高。」温彬說，七大類價格按年六漲一降，其中，交通通信、教育文化娛樂、居住價格漲幅較高，生活用品及服務、衣着、醫療保健價格上漲相對温和。

此外，扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，為年內次高，說明豬肉價格影響之外，其餘項目保持温和上漲。

數據顯示，8月份，豬肉價格按年下降44.9%，影響CPI下降約1.09個百分點。同時，豬肉價格按月也仍在下降。

展望9月，鄭後成表示，豬肉CPI當月按年方面，目前能繁母豬價格依舊高於歷史平均水平，意味着生豬產能依舊處於高位，對豬肉平均批發價形成壓力，但是考慮到中秋節與國慶節即將來臨，疊加2020年9月豬肉平均批發價較8月小幅下行，以及2020年9月豬肉CPI較8月大幅下行，預計2021年9月豬肉CPI當月按年大幅下行概率較低，甚至不排除小幅反彈的可能。

核心CPI當月按年方面，在疫情高峰以及汛期衝擊已過的背景下，疊加中秋節與國慶節即將來臨，9月核心CPI當月按年大概率較8月上行。

伍超明認為，預計年內CPI將在服務類價格的帶動下温和上漲，全年中樞水平在「1時代」。

剪刀差續擴大 貨幣政策陷兩難

值得注意的是，本月PPI與CPI剪刀差達到8.7個百分點，再創數據以來的新高。

温彬表示，從結構上分析可以發現，PPI向CPI傳導不暢，主要由於以豬肉價格為代表的食品價格的回落所致，而非食品價格已有温和上漲。

「整體上看，大宗商品價格上漲趨勢已經放緩或有所回落，個別商品供需仍有矛盾導致本月價格上漲。隨着供需矛盾的逐漸緩和，未來PPI有望見頂回落。」温彬說，而由於食品價格下跌趨勢短期不易扭轉，CPI仍將保持低位震盪走勢，對貨幣政策的影響整體有限。

温彬認為，下階段原材料價格上漲、價格傳導不暢仍將對企業形成衝擊，要做好宏觀政策的跨周期調節，繼續實施大宗商品保供穩價措施，對供需矛盾較大的煤炭、有色等物資加大儲備投放力度，進一步實施中小企業紓困政策，幫助企業應對原材料漲價影響。

伍超明認為，預計年內降準的可能性偏大：一是疫情汛情衝擊加大經濟下行壓力，同時庫存周期大概率進入下半場，周期性力量處於下行階段，兩者疊加共振，年內穩經濟壓力加大，貨幣政策需要從穩健中性轉向穩健偏寬鬆，加大流動性對實體經濟的支持力度；二是年內中期借貸便利MLF到期規模較大，需要對沖措施。

對於降息，如果經濟下行壓力沒有出現意外的話，下調政策利率的概率不高。主要是因為，年內未來數月通脹壓力處於高位，預計CPI温和上行，PPI仍在高位震盪，綜合通脹水平較高，剔除通脹後的實際利率處於歷史低位水平。同時，預計年內三四季度兩年平均GDP增速在5.5%附近，接近潛在經濟增速水平，處於合理增長區間。

「貨幣政策空間可以預留給明年，以應對更大的經濟下行壓力期。」吳超明說。

中信證券研報也認為，通脹方面，總體壓力不小，剪刀差仍大，貨幣政策進一步寬鬆受到制約，降息概率不大。對於降成本方面，建議更多依託改革和數量型以及結構性貨幣政策工具。

央行近期連續表示，觀察貨幣政策取向，只需看政策利率是否發生變化。從當前政治局會議以及中國人行對於貨幣政策的定調來看，穩健中性仍是貨幣政策的總體基調，堅持不搞大水漫灌，因此，調整政策利率進而改變貨幣政策取向的概率不大，降息並沒有明顯的決策支持。

人民銀行貨幣政策司司長孫國峰近日表示，7月降準後，金融機構運用降準釋放的長期資金歸還了一部分中期借貸便利，金融機構的流動性需求得到了充分滿足。今後幾個月流動性供求將保持基本平衡，不會出現大的缺口和大的波動。近年來，央行完善流動性和市場利率調控框架，提高透明度，通過言行一致的操作和預期管理穩定了市場預期，有效降低了金融機構的預防性流動性需求，使得維護貨幣市場平穩運行所需要的流動性的總量持續下降。也就是說在目前的條件下，可能不需要原來那麼多的流動性就可以保持貨幣市場利率平穩運行。