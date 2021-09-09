新地全年賺266.8億元　按年增13%　派末期息3.7元

新鴻基地產（0016）公布截至今年6月底止全年財政年度業績，股東溢利為266.86億元，按年增加13.45%；撇除投資物業公平值變動影響後，股東基礎溢利為298.73億元，增幅為1.7%。派末期息3.7元，連同中期息1.25元，全年派息4.95元。

回顧年內，按所佔權益計算，集團在香港錄得合約銷售額約232億元，主要來自西九龍匯璽 III、元朗 Grand YOHO第二期 、屯門御海灣 II、Wetland Seasons Park第三期以及沙田瓏珀山。此外，集團2021年8月推售 Wetland Seasons Bay第一期，所推出的單位接近售罄。

新地可供出售的新項目會在準備就緒後推出市場，在未來九個月，集團計劃在香港推售的主要項目包括北角海璇新一期，以及多個住宅項目的第一期，包括元朗站發展項目、鄰近屯門港鐵兆康站的大型住宅項目和白石角住宅項目。集團亦計劃推售位於荃灣的工業大廈。

兆康站的大型住宅項目屬新地籌劃多年的屯門項目，正部署推售，涉及4,600伙，料為屯門最大型的私人住宅項目。項目1A期共824伙今年已申請預售，尚待批預售樓花同意書，料最快今年底推出。

新地早前以象徵式租金提供土地的大型過渡性房屋項目「同心村」，以支持政府為長期輪候公屋之基層家庭提供適切臨時居所，建築工程已於年內順利展開，預計2022年落成，可陸續為1,800戶基層家庭提供臨時居所。