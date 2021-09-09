恒指有底氣！成分股業績多勝預期　市場未調低增長預期｜財經評論

面對監管風險，市場先沽避險。恒指跌穿二萬六，今日大跌604點或2.3%，報25716點。恒指市盈率跌至11.7倍水平，市帳率亦回落至1倍。不過，其成分股上半年業績表現實是勝市場預期，加上市場亦未調低盈利預測，投資者未需太悲觀。



招商證券按權重計算，恒指成分股上半年營收較市場預期高5.5%，淨利潤較預期高4.5%。根據行業分類看，工業板塊營收超出預期幅度最大，達17%，其後的是銀行板塊，勝預期的7.7%。多元金融板塊營收低於預期的幅度卻最大，達10.1%。

至於盈利方面，信息技術板塊淨利潤超出預期幅度最大，達19.4%；緊隨其後的是醫療保健勝預期的11.1%和銀行板塊勝預期10.6%。公用事業板塊淨利潤低於預期的幅度最大，達14.5%，其後的是多元金融板塊，較預期差約13.4%。

在中期業績公布之後，市場對恒生指數2021年和2022年營收一致預測的調整幅度不大，其營收一致預測的調整幅度為增長0.8%和增長0.3%，對淨利潤一致預測的調整幅度為增長0.1%及跌0.7%。而對2021、22年營收增長一致預測分別為10.3%和10.3%，淨利潤增長一致預測分別為16.9%和 12.4%。故此，看似市場未對監管如何影響業績表現，而出現大幅下調預期的情況。

招商證券按權重計算，恒指成分股上半年營收較市場預期高5.5%，淨利潤較預期高4.5%。

MSCI中國被下調預測

相較之下，上半年MSCI中國指數成分股營收較市場預期高2.8%，淨利潤較預期高3.1%，比率較恒指為低。不過，由於最近中國政府在教育、網絡遊戲、互聯網和電商以及娛樂方面的監管措施，令市場下調新經濟板塊的預期。市場對MSCI中國指數2021年和2022年營收一致預測的調整分別為增長0.5%及增長0.2%，對淨利潤一致預測在業績期之後的調整分別為負1.4%及負2.4%。

MSCI中國指數和滬深300指數2021年營收增長一致預測分別為18%及16.6%，2022年為12.8%及11.8%；2021年淨利潤增長一致預測分別為13.8%和23.7%，2022年為16.6%和13.7%。

美股增長仍最高 次季增長創12年高

美股方面，根據Factset的數據，標普500指數中99%的成分股已經公布了2021年二季度業績。當中，87%的上市公司公布的實際營收高於預期，而87%的上市公司公布的實際每股收益高於預期。

總體而言，營收較市場預期高4.6%，淨利潤較市場預期高16.4%。 2021年二季度營收增長25.2%，是 Factset自2008年開始追踪這項數據以來該指數最高的按年營收增長率。此外，今年第2季度的盈利按年增長90.9%，是自2009年第4季度以來最高的盈利增長率，09年當季按年增長109.1%。

展望第3、4季度，分析師預計標普500指數營收增長分別為14.8%和11.3%，盈利增長分別為28.1%和21.6%。此外，分析師預計2021、2022年的營收增長分別為14.8%、6.5%，盈利增長分別為 42.6%和9.3%。

港股雖然再度回落，不過，業績實是勝市場預期，即使面對中國監管因素，市場對未來業績預測未見大幅調低之餘，亦料維持增長，投資者未需太悲觀。