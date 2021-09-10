Cathie Wood旗下ARK基金沽逾1億美元Tesla　分析指做波段交易

「女股神」Cathie Wood旗艦基金ARKK最新賣出特斯拉（美：Tesla）14.37萬股，價值1.08億美元；ARKW、ARKQ也對特斯拉進行了減持。

《華爾街見聞》報道，截至9月9日的數據顯示，Cathie Wood旗艦基金ARKK最新賣出Tesla 14.37萬股，價值1.08億美元；ARKW賣出Tesla 2.26萬股，價值1,704萬美元；ARKQ賣出Tesla 7,919股，價值597萬美元。

Tesla近幾個月股價表現相對強勁，本周三（9月8日）收漲0.13%，收於753.87美元，表現好於當日美股大盤，這一價格點位較5月中旬的低點最大反彈了約38%。分析稱，「女股神」小幅拋售Tesla，是在逢高出貨做波段交易。Tesla仍然是其最重要持倉之一。

上周五（9月3日），Wood在接受雅虎財經訪談時表示，她對Tesla的基本預判是可以達到每股3,000美元。她認為Tesla的成功可能性在上升，主要原因是其市場份額。從2017年底到當前，Tesla市場份額不但沒有下降，反而大幅上升。來自更成熟汽車製造商的新電動汽車只會驗證Tesla的戰略。此外，Wood對中國電動汽車的市場潛力持樂觀態度。