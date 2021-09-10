恒指企穩二萬六　水泥股造好　港交所重上「啡底股」｜持續更新

【10:09】恒生指數升376點 報26082點

東方海外 （0316） 配股跌近5%，報157.6元。公司發佈公告，2021年9月9日，公司、Faulkner Global Holdings Limited作為賣方及配售代理（即摩根大通）訂立配售及認購協議，據此，配售代理同意促使買方以購買價每股151元購買待售股份，相當於最後交易日收市價165.50元折讓約8.8%。認購事項所得款項總額及淨額將分別約為35.0018億元及34.7763億元。

水泥股造好，海螺 （0914） 升近4%；中建材 （3323） 升超5%，一度破頂高見13.58元；潤泥 （1313） 升超7%。

港交所 （0388） 升近2%，重上500元關口，高見504元，現報502元。

【09:20】恒生指數高開154點

恒生指數高開154點或0.6%，報25870點。恒生科指高開58點或0.89%，報6618點。恒生國指開報9241點，升58點或0.64%。

有報道昨日指內地暫停審批遊戲版號消息，其後晚上改為放慢審批，騰訊（0700）高開2.33%，報491.2元；網易（9999）升3.06%，報138元；美團（3690）亦升1.37%，報252元；阿里巴巴（9988）升1.68%，報1763.7元；快手（1024）漲1.73%，報94元；小米（1810）平開，報23.6元。