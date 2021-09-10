恒指午後升幅擴大　美團彈近半成　海底撈升6%領漲藍籌｜持續更新

【13：20】港股午後高見25186點

恒指午後升幅擴大，最多升470點，高見25186點，成交未及1,000億元。

成份股方面，海底撈表現最好，升逾6%，報32.95元。美團反彈近5%，曾高見262.6元。

50隻藍籌股，只有6隻向下，當中包括金沙（1928）及銀娛（0027），分別跌1.59%及0.66%。

【12：12】恒生指數升423點

恒生指數半日升423點，報26139點，成交896.6億元。恒生科技指數升2.6%，報6728點。內地股市半日向上，上證升0.4%；深證升0.6%；創業板指升0.4%。

騰訊 （0700） 升逾1%；美團 （3690） 升逾5%；阿里巴巴 （9988） 升逾3%；小米（1810）升近2%；網易（9999）揚逾2%。

海倫司（9869）首掛，高見25.75元，較招股價19.77元，高30.2%，午收升18.61%，報23.45元，成交額13.71億元。

【10：45】恒生指數升413點 報26192點

恒生指數升413點，報26192點。恒生科指升173點，報6734點。恒生國指報9377點，升191點。

美國白宮公布，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話。兩位領導人就利益交匯的領域以及利益、價值觀和觀點分歧的領域，進行了廣泛的戰略討論。

上證一度升0.64%，高見3716.92點，是2月22日後最高；恒指一度升429點，是8月24日後最大升幅。

【10：09】恒生指數升376點 報26082點

東方海外 （0316） 配股跌近5%，報157.6元。公司發佈公告，2021年9月9日，公司、Faulkner Global Holdings Limited作為賣方及配售代理（即摩根大通）訂立配售及認購協議，據此，配售代理同意促使買方以購買價每股151元購買待售股份，相當於最後交易日收市價165.50元折讓約8.8%。認購事項所得款項總額及淨額將分別約為35.0018億元及34.7763億元。

水泥股造好，海螺 （0914） 升近4%；中建材 （3323） 升超5%，一度破頂高見13.58元；潤泥 （1313） 升超7%。

港交所 （0388） 升近2%，重上500元關口，高見504元，現報502元。

【09：20】恒生指數高開154點

恒生指數高開154點或0.6%，報25870點。恒生科指高開58點或0.89%，報6618點。恒生國指開報9241點，升58點或0.64%。

有報道昨日指內地暫停審批遊戲版號消息，其後晚上改為放慢審批，騰訊（0700）高開2.33%，報491.2元；網易（9999）升3.06%，報138元；美團（3690）亦升1.37%，報252元；阿里巴巴（9988）升1.68%，報1763.7元；快手（1024）漲1.73%，報94元；小米（1810）平開，報23.6元。