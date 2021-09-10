港股回穩與否還看A股　網遊股三大原因不應過分悲觀｜港股部署

港股上日急挫逾600點，科技股拖累恒指失守26,000大關，「ATM」科網龍頭合計拖累大市逾410點，大市急跌全因市場憂慮內地再對網絡遊戲「出手」，有報道傳出內地會停批新遊戲，不過三大原因市場不應過分悲觀。隔晚美股再跌，道指創五周新低；然而，內地A股上日先跌後回升，今日若能繼續守穩，料對港股帶來支持，初步看今日能否在20天線(約25785點)附近先行整固。



對於昨日下午3時左右，《南華早報》引述消息人士透露，中央擬暫停審批新遊戲「一段時間」， 以配合國家遏抑年輕人遊戲成癮的問題，更形容今年上半年新遊戲的審批「有點過於激進」，消息加劇網絡遊戲股跌勢，騰訊及網易分別急挫8.5%及11%。

網遊股美股股價未有如港股急挫

不過，投資者可從三方面分析，不應對網絡遊戲股過分悲觀：一、經過一晚、官方機構尚未有證實會停止審批新遊戲；二、《南華早報》亦已經澄清報道，改稱消息是表示內地會放慢新遊戲的審批，而非叫停；三、網易創辦人丁磊據報在內聯網中，否認暫停批遊戲的消息。因此，從市場表現看，網絡遊戲股隔晚在美股的走勢，未有出現如同港股一樣的急跌，騰訊ADR僅跌不足3%，折合相當於491.9港元，高出港股上日收市價逾2%。網易美股僅跌2%，高出港股上日收市價逾3%。

另外，港股市場今日能否回穩，亦應留意內地A股表現。上日內地公布8月CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據，PPI升至13年來最高，超出預期；CPI與PPI剪刀差達8.7個百分點，令A股早段一度受壓，不過其後近尾市亦轉跌為升，兩市成交額更連續第37個交易日突破萬億。倘若今日A股能夠企穩，上證指數續向3700點的接近2月份高位進軍，對港股將有支持作用。