瑞銀削博彩總收入預測　反映延後通關　惟料中場業務能徹底恢復

疫情放緩，惟分析師料澳門邊境重開時間推遲，因此下調博彩總收入預測。瑞銀投資銀行香港策略師陳志立撰寫報告，將2021至22年澳門博彩總收入預測分別下調30%至35%，以反映8月局地新冠疫情再起，帶來負面影響，以及入境政策進一步放開的時間可能從2021年第四季推遲至2022年第二季。

中場業務拉動因素未改

瑞銀認為，中場業務的拉動因素未改，原因包括抑制的需求、國際旅行改道及潛在的新酒店供給。該行預計隨著入境政策回到7、8月內地和澳門疫情再現之前的政策規定，9月訪澳人數與博彩總收入將回升，10月黃金周料表現較好。

此外，10月黃金周的酒店價格據跟蹤有所上漲（與五一假期相比）。瑞銀預計2022/23年行業EBITDA將分別回升至2019年水準的49%/106%。目前的板塊估值意味著新冠疫情之後EBITDA回升至2019年水準的約83%，看來過於悲觀，因中場業務能徹底恢復。「中國最近對『共同富裕』的推動可能間接影響高端領域，程度取決於高收入群體財富效應受影響的程度，但中下端的中場業務領域增長可能起到部分抵消作用。」

明年EBITDA料降48%

瑞銀補充，目前看，與香港和內地之間的入境政策放鬆更有可能發生在2022年2季度（之前的預期是2021年4季度），該行預計中場業務博彩總收入將回升至2019年水準的約70%/110%（之前的預期是100%/118%），貴賓博彩總收入則料將回升至2019年水準的30%/50% (之前的預期是60%/69%)。

瑞銀下調博彩總收入預測導致2022/23年EBITDA預測分別下降48%/9%，對應2019年水準的49%/106%。

該板塊目前價位對應9.4陪2023E EV/EBITDA ，歷史12個月動態均值為12.9倍。據瑞銀估算，市場反映出的情況是EBITDA回升至2019年水準的約83%，這過於謹慎。