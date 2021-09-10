中國央行：8月廣義貨幣增長8.2%　人民幣貸款增加1.22萬億元

9月10日，中國央行發布8月金融統計數據報告。數據顯示，8月廣義貨幣（M2）餘額231.23萬億元人民幣，按年增長8.2%。8月新增貸款12,200億元，預估為14,000億元，前值為10,832億元。

廣義貨幣增長8.2% 狹義貨幣增長4.2%

8月末，廣義貨幣餘額231.23萬億元，按年增長8.2%，增速分別比7月末和2020年同期低0.1個和2.2個百分點；狹義貨幣（M1）餘額62.67萬億元，按年增長4.2%，增速分別比7月末和2020年同期低0.7個和3.8個百分點；流通中貨幣（M0）餘額8.51萬億元，按年增長6.3%。當月淨投放現金342億元。

8月份人民幣貸款增加1.22萬億元 外幣貸款減少15億美元

8月末，本外幣貸款餘額193.9萬億元，按年增長11.7%。月末人民幣貸款餘額187.8萬億元，按年增長12.1%，增速分別比7月末和2020年同期低0.2個和0.9個百分點。

8月份人民幣貸款增加1.22萬億元，比2020年同期少增631億元。分部門看，住户貸款增加5,755億元，其中，短期貸款增加1,496億元，中長期貸款增加4,259億元；企（事）業單位貸款增加6,963億元，其中，短期貸款減少1,149億元，中長期貸款增加5,215億元，票據融資增加2,813億元；非銀行業金融機構貸款減少681億元。

8月末，外幣貸款餘額9,430億美元，按年增長4.5%。當月外幣貸款減少15億美元，按年多減208億美元。

8月份人民幣存款增加1.37萬億元 外幣存款增加37億美元

8月末，本外幣存款餘額233.32萬億元，按年增長8.5%。月末人民幣存款餘額226.85萬億元，按年增長8.3%，增速分別比7月末和2020年同期低0.3個和2個百分點。

8月份人民幣存款增加1.37萬億元，按年少增5,672億元。其中，住户存款增加3,338億元，非金融企業存款增加5,608億元，財政性存款增加1,724億元，非銀行業金融機構存款增加993億元。

8月末，外幣存款餘額9,997億美元，按年增長22%。當月外幣存款增加37億美元，按年少增221億美元。

8月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率和質押式債券回購月加權平均利率均為2.08%

8月份，銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交124.37萬億元，日均成交5.65萬億元，日均成交按年增長0.7%。其中，同業拆借日均成交按年下降16.5%，現券日均成交按年下降15.8%，質押式回購日均成交按年增長7.9%。

8月份同業拆借加權平均利率為2.08%，與7月持平，比2020年同期高0.04個百分點；質押式回購加權平均利率為2.08%，與7月持平，比2020年同期高0.02個百分點。

8月份跨境貿易人民幣結算業務發生6669億元 直接投資人民幣結算業務發生5534億元

8月份，以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分別發生4,924億元、1,745億元、1,402億元、4,132億元。