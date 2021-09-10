跨境理財通｜業界齊歡迎　滙豐推百項理財產品　中銀爭取早日通車

金管局今日﹙10日﹚公佈有關粵港澳大灣區跨境理財通﹙「理財通」﹚的實施細則。業界對「理財通」大有憧憬，據彭博行業研究​早前估計，「理財通」開通後，每年可為銀行帶來4.64億美元（約36.03億港元）手續費收入。

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香港銀行公會︰將積極加強投資者教育等

香港銀行公會主席林慧虹表示，香港作為亞洲主要的國際金融中心，是粵港澳大灣區居民尋找全球個人理財投資機會時值得信賴和當然的選擇。

過去兩年，香港銀行業界和監管機構緊密合作，確保這個在大灣區率先試行的互聯互通機制能夠順利開通。隨著大灣區內各城市的連繫愈來愈密切，業界將積極加強投資者教育、推動跨境專業資格認可以及人才發展。銀行公會有信心，跨境理財通將會受到大灣區投資者歡迎，為香港銀行業發展帶來新動力。

香港銀行學會：推全新「內銀港知」系列課程

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，隨著跨境理財通正式啟動，相關產品預計不久後便推出，加上大灣區內各地合作日趨緊密，對跨境金融服務的人才需求將有增無減。學會今年亦推出全新「內銀港知」系列課程，分析內地銀行業的市場概況，為香港金融業專才提供大灣區以至內地市場的最新資訊與機遇。

她續指，專業資格互認對促進跨境人才流動最為重要，未來學會將繼續積極支持，提供相關課程，例如中國「銀行業專業人員職業資格」（QCBP）考試，協助包括財富管理人才在內的銀行從業員取得內地認可的專業資格，以加強大灣區金融人才資源配置，實現技能互補互通，期望有更多本港銀行能夠展開跨境業務。

香港投資基金公會︰反映內地進一步開放金融市場

香港投資基金公會主席鄒建雄表示，該公會一直與監管機構就「跨境理財通」計劃緊密聯繫，計劃具有重要的戰略意義，對推動大灣區金融方面的進一步融合起到非常積極的作用，並反映了內地監管機構致力進一步改革和開放金融市場。

他補充，大灣區的投資者會從計劃而受惠：對香港投資者而言，這意味他們有更多人民幣產品去選擇；而對於區内其他城市的投資者而言，他們可以透過合资格的香港認可基金投資在不同市場和資產類別，有效構建多元投資組合。

基金界已準備就緒，基金公司將積極配合分銷銀行，提供合適的基金產品/服務，確保能充分滿足灣區內投資者的需求。

滙豐計劃在理財通啟動初期提供超過100項中、低風險的精選理財產品。﹙資料圖片﹚

滙豐︰初期提供逾100項理財產品

香港上海滙豐銀行有限公司聯席行政總裁廖宜建表示，留意到「跨境理財通」在投資範圍和交易渠道方面均充分考慮了市場環境和投資者需求。「北向通」與「南向通」目前均以中低風險產品為主，確保「跨境理財通」平穩啟動。

他續稱，「跨境理財通」是一項重大的突破，將進一步推動大灣區金融業的發展，。作為領先的國際銀行，滙豐在人手、設施、系統、產品及服務等各方面已準備就緒，積極爭取成為首批提供「跨境理財通」服務的銀行。

滙豐計劃在理財通啟動初期提供超過100項中、低風險的精選理財產品，涵蓋細則中規定的所有產品種類。而「跨境理財通」將為香港投資者提供更豐富的人民幣產品和便捷投資渠道。

恒生銀行︰為南向通客戶提供逾140種產品

恒生銀行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，就「跨境理財通」的開展，該行已準備就緒，包括選定内地合作銀行及建立和優化線上線下服務渠道。恒生亦已強化產品選擇和市場分析，預計在「跨境理財通」開通初期可為南向通客戶提供超過140種涵蓋不同資產及市場之基金、債券、人民幣、港元及外幣存款等產品以供選擇。

恒生又稱，該行將繼續擴展業務和網絡，會持續增聘人手，特別是跨境理財的專才。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜稱，爭取早日獲得監管機構同意推出「理財通」服務。﹙資料圖片﹚

中銀香港：爭取早日獲批推出「跨境理財通」服務

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，跨境理財通是國家支持粵港澳大灣區建設的重大舉措，也是大灣區金融市場互聯互通的新突破，為大灣區的財富管理行業賦予新的發展動能，推動區域金融業高質量發展，促進人民幣國際化再上新台階。

他又指，中銀香港積極做好準備工作，爭取早日獲得監管機構同意推出「理財通」服務。在業務籌備期間，中銀香港和大灣區內地中國銀行在客戶服務體驗優化、消費權益保障等多方面充分交流和聯動，冀通過「理財通」滿足跨境財富管理及資產配置的投資需求。中國銀行集團在粵港澳大灣區內擁有逾1,000個網點、客戶基礎雄厚，加上綜合經營平台和創新產品等多方面的優勢，將致力成為大灣區居民跨境金融服務的首選銀行，全面支持大灣區的互聯互通發展，助力香港融入國家發展大局。

渣打︰渣打大灣區中心完成第一階段建設

渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，跨境理財通率先在粵港澳大灣區內實行，策略性地促進和推動區內的資金雙向流動。大灣區是渣打策略性發展的主要項目之一。

該行投資4,000萬美元在廣州建設的渣打大灣區中心，現已完成第一階段的建設，至2023年將容納超過1,600名員工，這有助渣打在區內提升業務實力，加快發展創新的數碼服務，改革對客戶實現財務目標的支援。

東亞銀行︰擬未來3年在大灣區招聘300名銷售人員

東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，東亞銀行於大灣區擁有180萬客戶，加上近90間分行覆蓋區內的「9+2」城市，因此該行佔盡地利優勢，以迎接區內金融市場融合發展所帶來的龐大機遇。

東亞銀行又稱，將積極擴充業務團隊、拓展新的業務夥伴合作關係，以及推出創新的產品，滿足跨境客戶的各種財務需要。隨著大灣區的利好政策逐步出台，東亞銀行早前已率先推出大灣區按揭服務及拓展跨境匯款，以推動大灣區業務發展。該行亦希望藉著跨境理財通的推出，進一步讓北向通客戶受惠於內地的高收益人民幣資產產品，同時為南向通客戶提供離岸投資的渠道，使他們的投資組合更趨多元化。為加強零售財富管理團隊，東亞銀行計劃於未來 3 年在大灣區招聘300名銷售人員。

招商永隆銀行表示，已完成前期準備工作，爭取在獲得監管同意後第一時間推出「跨境理財通」服務。﹙資料圖片﹚

招商永隆：已完成「跨境理財通」平台建設

招商永隆銀行表示，獲母行招商銀行的大力支持，已完成前期準備工作，爭取在獲得監管同意後第一時間推出「跨境理財通」服務。

招商永隆銀行行政總裁洪波表示，對粵港澳大灣區的發展前景充滿信心，相信「跨境理財通」將為大灣區客戶提供更多元化的資產配置選擇，滿足他們對跨境金融服務的殷切需求。憑藉母行招商銀行在財富管理的優勢及經驗，已完成「跨境理財通」的平台建設，並做好與招商銀行的對接工作，爭取在第一時間推出「跨境理財通」服務，為大灣區內的中國內地、香港及澳門客戶提供優質的跨境金融服務。

招商永隆銀行又指，一直致力為不同客戶群提供財富管理服務，堅持以「人民幣財富管理專家」為定位，透過專業產品及科技賦能，為客戶提供全方位、個性化的跨境財富管理方案。將藉助「跨境理財通」機遇，聯合母行共同為粵港澳大灣區客戶提供優質的跨境金融服務。

花旗：2025年底前在港增聘逾1000名專業財管人員

香港花旗銀行總裁及總經理林智剛表示，花旗銀行歡迎跨境理財通的最新發展，並正密鑼緊鼓為有關計劃作準備。目前花旗香港正與一家內地的夥伴銀行進行籌備協調工作，並已進入最後階段。花旗銀行將為南向通大灣區客戶，提供超過100種中低風險類型的財富管理產品，包括債券、基金，以及多種外幣服務。

林智剛又指，作為集團四大財富管理中心之一，花旗香港致力為區內客戶創造最大價值，包括為大灣區客戶提供更廣泛的投資機遇。而為配合整體財富管理業務的發展，計劃在2025年底前在香港增聘逾1,000名專業財管人員。

工銀亞洲︰積極籌備相關的產品及配套服務

工銀亞洲表示，該行將配合並按照政策要求及各項實施細則積極籌備相關業務的開辦，致力為大灣區居民個人跨境投資提供便利平台，助其建立更多元化的資產配置，全面捕捉大灣區與全球投資良機。

工銀亞洲主席兼執行董事高明表示，工銀亞洲將借助工銀集團灣區境內外一體化服務優勢，創新建立跨境理財服務機制，支持大灣區居民實現雙向跨境購買金融理財產品。同時，由於「跨境理財通」使用人民幣進行跨境結算，使人民幣於區內廣泛流通和使用，有助於拓展香港離岸人民幣業務的深度和廣度，助推香港國際金融中心建設、以及人民幣國際化進程。工銀亞洲早已成立跨部門工作團隊，積極籌備相關的產品及配套服務，滿足有跨境理財的客戶需求。

工銀亞洲又稱，母企中國工商銀行在大灣區擁有1,200多家服務網點，配備超3萬名專業服務人員，為大灣區個人客戶提供專業全面的金融服務。

信銀國際︰目標成為首批試點銀行

中信銀行(國際)表示，該行早已於大灣區城市如深圳及澳門以及其他內地經濟重鎮立足，深明香港及內地客戶的跨境理財需要。

該行執行董事兼副行政總裁簡吳秋玉透露，信銀國際與母行中信銀行緊密協同，開發系統及流程，各方面的工作包括雙向開立戶口、交易操作、額度管理、訂定產品等準備就緒。簡吳秋玉續指，憑藉與母行中信銀行緊密聯動的優勢以及深厚的跨境銀行服務經驗，信銀國際目標成為「跨境理財通」首批試點銀行，為客戶提供多元化及便捷的最優越跨境綜合金融及理財方案，進一步擴大本行於大灣區的競爭優勢，與客戶一起抓緊更豐富的投資機遇。」