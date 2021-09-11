香港麥當勞要暫停供應脆香雞翼　又一個全球航運業出問題既寫照！

脆香雞翼迷注意，香港麥當勞要暫停供應你的最愛食品！全球航運業供應的缺口日益增加，導致脆香雞翼要暫別麥當勞的香港分店。
為何會出現這情況？麥當勞在其Facebook內解釋，不穩定國際航運影響供全球供應鏈，結果脆香雞翼要較遲到港。
在脆香雞翼在麥當勞暫別之時，如何可以滿足到一班脆香雞翼既fans？麥當勞就話麥炸雞會全力替補，並且用應援價就可以食到麥炸雞。
唔知一班脆香雞翼既fans，能否以麥炸雞一解對脆香雞翼既思念呢？
年初薯餅供應較緊張
其實供應鏈出現混亂既情況，已發生了一段時間，令到餐廳食肆的食材供應變得不慘。麥當勞便在今年初時指出，因美國船期問題導致薯餅供應較緊張，客戶可以選擇轉為粟米，當時已引起不少消費者長嗟短嘆。再之前則發生新地上無花生碎。
食材暫時供應不足，非單是香港食肆面對的困難。在上月中時，台灣麥當勞一度無法向顧客供應薯餅。
供應鏈亂作一團，與新冠肺炎疫情在全球持續傳播，導致部份港口遭到當地政府封閉，大量貨櫃班輪無法入港上落貨不無關係。加上去年有部份班輪為趕及按時進入下個港口，放棄裝載貨櫃離港，供應自然受影響。當全球運力供需進一步失衡，全球供應鏈自然無法正常運作。
除卻國際航運供需問題內，亦有涉及部份國家或地區則受到本地因素。英國脫歐後欠缺足夠貨車司機，結果當地麥當勞無法向客戶供應奶昔。
在全球航運出現不穩定時，所以當有得食最愛的食物時，定必要好好珍惜。
薯餅短缺！網民寧死不吃粟米杯 熱數7種M記靈魂美食熱香餅不可少麥當勞薯餅供應緊張 氣炸小廚神教你自製黑豚薯絲餅麥當勞薯餅供應因船期問題出現緊張 早餐可以揀轉粟米杯麥當勞脆薯餅供應緊張 全因九成進口冷凍薯仔來自呢個國家？