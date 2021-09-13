傳內地私募巨頭化身「假外資」　南下赴港5倍槓桿配資操作A股

據報有兩家百億級內地頭部量化私募，在香港5倍槓桿配資，運用多空策略，在A股市場頻繁操作。收益頗豐，而且回撤非常小，他們的規模擴張速度也很快。

《券商中國》報道，A股成交量放大，外資的「功勞」不得不提。自8月20日大賣之後，北上資金一路高歌猛進。在此之後的15個交易日當中，僅有1個交易日是淨賣出，總計淨買入金額近600億元（人民幣，下同），總成交金額高達2.2萬億元。在此期間，海外市場並不是一片太平，美股三大指數甚至出現了明顯走弱的跡象。按以往經驗，在這種情況之下，外資如此表現有些反常。那麼，是否出現了「假外資」呢？這個訊息的真實性究竟有多高？影響究竟會有多大呢？

突傳「假外資」 百億量化是主角？

一位香港基金經理向券商中國獨家透露，據他收到的訊息，現在A股市場的外資主力並非海外基金，而是在香港拿到牌照的內地量化基金巨頭。這些基金在香港低息環境下放5倍槓桿高頻交易A股。據說，交易頻率是一周全部換一遍，資方配給量化基金那邊的資金利率低於2%（槓桿率水平遠高內地兩融，資金成本亦遠低於內地水平）。

據上述香港基金經理介紹，假若一隻100億的產品，加5倍槓桿到600億。這些量化基金一般一周會全部換一次標的，因此他們一周的交易可能高達600億。然後同時完全做空滬深300等股指，策略上是市場中性，所以今年以來幾乎沒有大的回撤。截至目前，今年收益率是30%左右，雖然不是太高，但勝在沒有回撤。

該基金經理還透露說：「在香港搞了一年多以後，規模很快就可以從100億幹到1000億。在香港配資相對容易一些。目前內地資金過來做量化，就是要申請一個牌照。這有一定難度，但也不特別大。找到懂行的人基本上大半年可以搞定，跟普通牌照一樣，但是要找人。目前，在香港知名度比較高的主要是內地兩家頭部量化私募。」但他拒絕進一步透露兩傢私募的名號。

在香港配資炒A股並非沒有先例。2019年，市場曾對在香港配資進行過大討論。彼時，港交所方面高層曾表示，香港配資並不容易。然而，當時亦有報道指出，2015年各大港資券商就紛紛開啟了配資業務，其中耀才證券是最為激進的。後者當時提供的孖展利率低至3.88%，半年免佣金，還為開户內地投資者提供1萬元交通費。

在牛市高期，一家在港的中頭部券商當年完成孖展利息收入接近13億港元，為所有收入分項中最高單項。相比之下其傳統的經紀業務收入僅為7.5億港元左右。種種跡象表明，在香港配資的難度的確要比內地小很多，槓桿率也要高許多，資金成本卻要低不少，資金的來源更是豐富許多。