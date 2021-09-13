郭明錤：除了新iPhone　蘋果發布會還有什麼關注點？

Apple將在9月14日舉行產品發布會，市場預期Apple可能將會發布硬件產品包括iPhone 13、Apple Watch 7與AirPods 3。

《新浪財經》報道，天風證券分析師郭明錤表示，市場對這些硬件產品的關注焦點各有不同，iPhone 13的關注焦點在於售價，Apple Watch 7的關注焦點在於發布與否與供貨狀況，AirPods 3的關注焦點在於售價與新機型量產後的產品組合。

該行預測iPhone 13 ASP可能會平均容量更大而提升，但受益於美國對華為禁令，以及新設計與規格升級，故iPhone 13出貨量仍能YoY成長 （vs． iPhone 12）。iPhone出貨的真正挑戰在於零部件短缺 （其中一個最大瓶頸來自於TI）。

1．預測iPhone 13 Pro與13 Pro Max的容量選項為128GB、256GB、512GB與1TB，iPhone 13與13 mini的容量選項為128GB、256GB與512GB。

2． 因iPhone 13的平均容量提升，故合理預期iPhone 13 ASP也會提升。不過，受益於美國對華為禁令，以及新設計與規格升級，故iPhone 13的2021年出貨量仍能YoY成長 （對比iPhone 12的2020年出貨量）。

3．郭明錤認為iPhone目前面臨的挑戰是零部件缺料。舊款機型因缺料故在2021年3Q已下修約5%–10%，iPhone 13則因缺料故4Q出貨量可能有潛在下修風險。不過，此下修幅度對iPhone 13出貨量影響有限，郭明錤相信iPhone 13的2021年出貨量仍能成長10% YoY以上 （對比iPhone 12的2020年出貨量）。

Apple Watch 7量產時程略為遞延，但對發布時程與大量出貨時程影響不大。

1． 因面板模組品質議題，故Apple Watch 7組裝的量產時程略為延後至9月下旬。

2． 郭明錤認為Apple Watch 7量產時程遞延並不會影響發布時程。Apple Watch 7的主要組裝廠商立訊目前正在積極複製產線，並預計在9月底所有產線開始大量生產，故Apple Watch 7的供貨自10月中下旬後將會有比較明顯的改善。

AirPods 3的關注焦點為售價與新機型量產後的產品組合。預期整體AirPods在2022年1Q的出貨將10–15% YoY成長。

1． 郭明錤預估AirPods 2在AirPods 3量產後，仍會繼續生產。

2． 郭明錤對AirPods的定價策略有兩種情境：1） AirPods 3售價高於目前AirPods 2，AirPods 2售價不變、或 2） AirPods 3售價與目前AirPods 2的相同，AirPods 2售價降價。若是情境1，則市場對AirPods發布將中性看待。若是情境2，則AirPods發布將會優於市場對供應鏈出貨的預期。

3． 郭明錤認為受益於旺季需求與新產品，整體AirPods在4Q21的出貨量將約YoY持平，優於市場預期的YoY衰退。因新產品與AirPods在1Q21庫存修正故出貨基期較低，郭明錤預測整體AirPods在1Q22出貨量將成長10–15% YoY，優於市場預期的YoY持平/衰退。

郭明錤認為iPhone 13的關注焦點在於售價，Apple Watch 7的關注焦點在於發布與否與供貨狀況，AirPods 3的關注焦點在於售價與量產後的產品組合。