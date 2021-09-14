澳媒撰文談中美澳關係　批評與美國建立經濟同盟對抗中國是個錯誤

《澳洲對話網》周一發表題為「推動與美國經濟同盟對抗中國『脅迫』將是個錯誤」的文章，談中美澳關係。

文章指出，澳美官員本周（9月6日當周）將舉行部長級會議，澳政府迫切希望美國能就澳面對中國貿易打擊的事提供更多實際支持。這種願望可以理解，畢竟，中國經濟規模遠超澳洲，且已阻止或中斷十幾項澳對華出口。但澳方有充分理由質疑，改變澳新美安全同盟的初衷，利用其解決經濟問題——並與華盛頓在針對北京的倡議上更緊密合作，是否是堪培拉能得償所願的戰略。

澳著名外交政策實踐者艾倫·金吉爾曾表示，長期以來，澳外交政策背後的動力是對於被「偉大而強大的朋友」拋棄的恐懼——以前是英國，後來是美國。在澳中貿易爭端中，華盛頓一直表示支持堪培拉，至少言辭上如此。但7月份澳貿易部長訪美時，收到的訊息卻更冷淡。美方只願意說，正「密切關注澳中貿易狀況，歡迎繼續高層討論」。

美國並不總是可靠的合作伙伴。尤其令人吃驚的是，拜登政府不僅沒向堪培拉提供任何實質支持，相反，一直在做傷害澳洲的事。比如，美國阻止對世貿上訴機構新法官的任命，致使該機構陷入癱瘓。澳洲一直依靠全球對世貿規則的遵守來保護自身利益。而美國的行動意味着這些規則變成一紙空文。另一例子是美方堅稱中國「需兑現」2020年美中籤署的雙邊貿易協議，而該協議給予美企進入中國市場相對澳競爭對手更有利的條件。

美國對澳支持一直停留在嘴上，這並不令人驚訝，因為採取實質性支持會涉及政經成本。而華盛頓不冷不熱的態度，可能促使澳雙倍下注，尋求美國更多幫助。澳總理莫里森稱，鑑於中國的經濟脅迫，（澳美）戰略合作須擴展到經濟領域。可美方對這一提議的反應是「不置可否」。

與華盛頓進行經濟對話，並無不妥。但有兩個重要考量因素需要堪培拉反思。首先，北京對澳經濟造成的痛苦是有限的。無論是否有美國支持，澳經濟都能經受住風暴。其次，澳最希望的是中國遵循全球貿易規則，並希望這些規則得到更新擴展。但澳新美同盟沒能力實現這個目標，在制定或執行全球貿易規則方面不具合法性。

美國把中國定為「戰略競爭對手」，但正如澳前外交官彼得·瓦吉斯所說，這並不自動令中國成為澳的對手。與美建立經濟同盟的想法越是被接受，澳陷入美國針對其最大貿易伙伴「永久戰爭」的危險就越大。那樣，澳流失的將是財富而非鮮血。或者，美國可能與中國達成另一項貿易協議，讓澳再次陷入被動。