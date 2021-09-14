恒指倒跌逾百點　恒大系續尋底　「三桶油」逆市向上｜持續更新

內地監管不斷，科技股昨日大幅回吐，拖累恒指幾乎嘔突上周五的升幅，跌勢中資源股仍能跑出。隔晚美股道指反彈終止五連跌，收市報34869點，升261點或0.76%，標指亦微升10點或0.23%，收報4468點；惟以科技股為主的納指微跌9點，收報15105點。



截至今早9時10分，「黑期」升約100點在25850點附近，料港股重試10天線（約25946點）。油價受消息造好，紐約10月期油收報每桶70.45美元，升0.73美元或1.1%；倫敦11月布蘭特期油收報每桶73.51美元，升0.59美元或0.8%，或可留意油股。



【10:09】澳至尊復牌 曾飆近七成

因公眾持股量不足、停牌近一年半的澳至尊（2031）今早復牌，一度狂升68%，高見0.47元；最新仍升32%，報0.37元，成交額587萬元。

澳至尊大股東早前以0.23元，配售1.37億股予21名承配人，持股已由73.82%減少至55.82%，令公眾持股量恢復最低要求。

【10:00】港交所逆市升近1%

港交所（0388）逆市向好，升近1%，曾高見514.5元，最新報512.5元，仍升0.88%，成交額4.24億元。

【09:45】恒大系續尋底 恒大汽車插17%

恒指倒跌145點或0.56%，報25668點。

恒大系續尋底，恒大（3333）插8%；恒大物業（6666）亦挫5.5%，報4.39元；恒大汽車（0708）跌17%；恒騰（0136）瀉4.9%。

中國鋁業（2600）回吐4.7%，報6.87元；俄鋁（0486）亦跌4.4%，報7.46元。

【09:20】恒生指數高開13點

恒生指數高開13點，報25827點。恒生科指彈升26點或0.4%，報6621點。恒生國指開報9245點，升7點。大市暫成交額24.24億元。

騰訊（0700）低開0.34%，報476.4元；阿里巴巴（9988）低開0.25%，報160.4元；美團（3690）平開，報247.8元；京東（9618）則高開1.5%，報318元；小米（1810）微升0.43%，報23.5元。

快手（1024）高開1.9%，報102元。

昨日造好的「三桶油」持續向上，中海油（0883）微漲0.7%，報8.35元；中石油（0857）升1.4%，報3.63元；中石化（0386）亦升0.76%，報3.96元。

債務風波持續的恒大（3333）插4.45%，報3.22元；恒大物業（6666）亦挫4.15%，報4.39元；恒大汽車（0708）跌2.9%，報5元；恒騰（0136）低開0.3%，報3.05元。