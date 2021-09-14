科網監管震散港股　美團遭減持　航運巨頭表態凍價｜財經評論

港股昨受科網股再受監管影響引發急跌，一度跌逾600點，最後跌幅收窄，報25813點。今日觀乎科網股能否回穩，另外，資金熱炒資源股和石油股，值得關注。



工信部要求限期內各平台必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）分別跌2.5%、4.2%和4.5%。另外，據港交所（0388）股權披露顯示，紅杉資本創始管理合夥人、美團非執行董事沈南鵬於上周兩度減持美團，分別在上周二（7日）和上周三（8日）沽售152.19萬股及10萬股，平均價259.6849元及265元，涉資共逾4.2億元。

航運巨頭近期紛紛宣布凍結運價，並先後表態「不再上漲運價」。

貨櫃一箱難求 航運巨頭先表態凍價

航運價高企，貨櫃一箱難求。上海出口集裝箱運價指數刷新歷史新高，波羅的海乾散貨指數，創下近11年新高 。在經過8月份趕及聖誕節出貨的高峰期後，中國交通部、美國海事委員會和歐盟召開了「全球航運監管峰會」，同時，航運巨頭近期紛紛宣布凍結運價，法國達飛海運發布凍結貨櫃運價聲明，馬士基、赫伯羅特兩大公司也先後表態「不再上漲運價」，要留意航運巨頭不再升價，會否影響航運股表現。

今年航運股不論業績和股價都大幅上升，中遠海控（1919）上半年純利371億元人民幣，升31.6倍，股價累升近1.2倍，東方海外國際（0316）上半年純利升26倍至28.1億美元，股價大漲3.8倍。

鋁價創逾十年高，中鋁、俄鋁走強。（路透社）

鋁價創逾十年高 中鋁俄鋁走強

同時，資源股亦見大彈，倫敦金屬交易所（LME）鋁價格觸及每噸3,000美元，為2008年7月以來最高水平，滬鋁價格昨日高見每噸23,895元人民幣，創2006年12月以來高位。中鋁（2600）上半年盈利按年增逾85倍，至30.8億元人民幣，股價昨升8.1%，創4年高。俄鋁（0486）亦升8.6%，報7.8元，創2011年7月新高。惟近期升幅甚急，宜留意回吐壓力。

另外，油價重上70美元。高盛指出，踏入秋季，油價可能大幅攀高，尤其是伊朗核協議談判可能破裂，倘油價突破80美元，投資者將難以忽視通脹。油價上升，油股昨日逆市造好，中石油（857）升5%，中石化（386）升2.3%，中海油（883）升2.7%。