官媒：房地產不良貸款「雙升」　警惕潛在金融風險

內地房地產領域信用風險近來引發關注，內地官媒《經濟日報》發文指出，不論國有大型商業銀行、股份制商業銀行還是城市商業銀行，大部份銀行在房地產領域的不良貸款餘額、不良貸款率均出現「雙升」，又引述業內人士表示，接下來需要高度警惕房地產領域潛在金融風險。

業內人士表示，要高度警惕房地產領域潛在違約風險向金融體系蔓延。各家銀行要嚴把風險關口，需要不斷完善房地產金融監管機制，防止信貸資金違規流入房地產市場。金融管理部門則要持續完善房地產金融監管機制，防範房地產貸款過度集中，促進金融與房地產良性循環。

從國有大行已披露數據看，截至2021年6月末，工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、交通銀行（3328）的房地產業不良貸款余額分別為319.11億元、115.64億元、64.61億元，較去年年末上升156.73億元、25.53億元、17.50億元﹔房地產業不良貸款率分別為4.29%、1.56%、1.69%，較去年年末上升1.97個百分點、0.25個百分點、0.34個百分點。

部分股份行的房地產不良貸款也出現「雙升」。例如，截至2021年6月末，招商銀行、民生銀行（1988）、平安銀行的房地產不良貸款率分別為1.07%、1.04%、0.57%，較去年年末上升0.77個百分點、0.35個百分點、0.36個百分點。

文章又指，經過前期整治，盡管上市銀行房地產業不良貸款仍有所「抬頭」，但房地產融資整體數據已呈現出向好趨勢。