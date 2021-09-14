阿里社區電商品牌升級為「淘菜菜」　整合阿里數字農業事業部

據《界面新聞》報道，阿里社區電商在湖南長沙召開發布會，宣佈將其品牌正式升級為「淘菜菜」。

2021年3月，阿里整合零售通、盒馬集市成立社區電商部門（MMC），對外品牌為「盒馬集市」、「淘寶買菜」。4月1日，阿里巴巴集團合夥人戴珊在公司內網發布全員公開信，信中提到，MMC將專注小店數字化升級，讓小店擁有更強的數字化能力去服務周邊的消費者，同時帶動產業帶、工廠和農業的數字化生產。

此次升級後，阿里社區電商對外品牌統一為「淘菜菜」，並整合了阿里數字農業事業部。

據了解，在前端，淘菜菜依託百萬小店，構建社區「一刻鐘便民惠民智慧社區生活圈」。9月14日，首家「淘菜菜小店」在長沙市芙蓉區望龍小區正式開業。

淘菜菜供應百萬種商品

此次升級後，在淘寶APP首頁和淘特APP首頁，用户可找到淘菜菜的入口。阿里方面透露，目前，淘菜菜商品池裏有100多萬種商品，包括阿里生態資源中數字農業的水果，盒馬的海鮮，大潤發的百貨，還有天貓國際的商品等。

供應鏈方面，淘菜菜方面表示已能供應熱鮮牛肉，從一頭活牛到一桌菜限定在36小時內完成。數據方面，淘菜菜三温層倉運冷鏈覆蓋率為100%，中午12點送達率超過99%。此外，淘菜菜為1,671款生鮮制定的16道品質管控流程。

不難看出，淘菜菜的重點是數字小店。

目前，淘菜菜直連了近萬個農產品基地，並與數字農業產地倉、銷地倉，及自身的加工倉、中心倉、網格倉、社區百萬夫妻小店全面打通。

此外，淘菜菜將協同菜鳥驛站、餓了麼等業務，為小店提供定製。現有數據顯示，最近半年，接入淘菜菜的小店，收入提升了30%。增收主要有三個來源：銷售性收入、「一店多能」增加了服務性收入，以及零售通智能POS終端輔助了店主進行生意規劃與運營。未來，淘菜菜計劃幫一批小店升級為品牌店。