喜鵲證券推證券買賣APP　冀可吸十萬名客戶

由美國納斯達克上市公司MICT全資擁有的喜鵲證券，今天在香港推出全新環球證券買賣APP喜鵲投資（Magpie Invest）。

該行指，Magpie Invest推出時即有七個股票市場可供交易，當中包括：納斯達克、紐約證券交易所；多倫多證券交易所；香港聯合交易所及滬港通；倫敦證券交易所、法蘭克福證券交易所、巴黎證券交易所。期望香港的散戶投資者將可單憑手機程式，直接在環球多個重要市場買賣股票，令其投資組合更多元化。

該行更指，相關投資應用程式日後亦會連接更多包括日本、澳洲和瑞士的不同市場。客戶可以透過Magpie Invest 每日交易超過18小時。

喜鵲投資的手機程式操作簡單易用。（龔嘉盛攝）

該行指，今次Magpie Invest 其中一個賣點是，與MT Newswires及智通財經合作，每日24小時提供超過2,000條英文及中文新聞的商業和金融新聞。期望可以為投資者帶出更道地的國際或外國新聞。

該行亦推出多個投資優惠，新客戶存入10,000元（港元或等值美元）及完成1次交易，即可獲贈1股價值約550元的Twitter；首5,000名開戶更額外獲贈1股價值約200元的Burberry。迎新獎賞及好友推薦計劃總值超過2,600元。平台更提供，買賣港股永久免佣，以及提供多個市場的免費數據。公司期望用戶人數可達10萬人。

MICT行政總裁兼喜鵲證券非執行主席Darren Mercer指，MICT已為喜鵲證券業務發展注入近5億元。隨著業務的增長，未來會繼續注入更多資金，務求不斷為投資者提供具競爭優勢的孖展融資服務。