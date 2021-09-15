港股曾跌逾500點　穿二萬五大關　金沙中國跌逾三成｜持續更新

美國通脹雖低於預期，惟美股仍低收。道指由120點，掉頭最多挫359點，收市仍回吐292點或0.84%。標指倒插0.57%，納指挫0.45%。蘋果（美：AAPL）推出iPhone 13等新產品惟缺乏亮點，收市股價轉跌0.96%。



港股昨日低收311點，報25502點；今早內地公布「三頭馬車」經濟數據受投資者關注，「黑期」最新跌逾百點，在25350點附近，料恒指反彈無力。



【14:50】金沙中國跌逾三成

金沙中國（1928）持續下跌，一度瀉逾三成，低見17.2元，創逾一年新低。銀娛（0027）亦挫18.4%，報39.95元。永利澳門（1128）跌27.7%，報6.51元，新濠（0200）最新報9.19元，跌20%，澳博控股（0880）最新報5.57元，跌20.9%，銀娛（0027）跌18.3%，報40元，美高梅中國（2282）跌24.7%，報5.93元，澳門勵駿（1680）跌14.3%，報0.042元。

恒生指數跌幅收窄至422點，現報25079點。

【14:19】港股曾穿25000點

港股一度穿25000點，現跌497點或1.95%，報25005點，大市成交額1,099.19億元。恒生科指跌200點或3.08%，報6301點。

【14:01】內房股跌勢擴大

內房股跌幅擴大，綠城中國（3900）跌9.16%，碧桂園（2007）跌8.5%，融創中國（1918）跌5.42%，新城發展（1030）控股跌5.11%，雅居樂集團（3383）跌5.08%。中國恒大（3333）跌4.4%。

恒指最新報25110點，跌391點，國指最新報8960點，跌121點，科指最新報6338點，跌163點。

【12:10】金沙暴瀉逾兩成

恒生指數半日跌242點或0.95%，午報25259點，大市成交額達799.28億元。恒生科指跌121點或1.87%，午報6380點。恒生國指午報9022點，跌59點或0.65%。

濠賭股涯沽，金沙中國（1928）半日挫26.5%，午報18.34元；銀娛（0027）瀉16.34%，午報40.95元；澳博（0880）挫15.9%，午報5.92元；鄗濠國際（0200）亦挫15.76%，午報9.67元。

科技股跌勢未止，騰訊（0700）半日挫2.8%，午報459.4元；阿里巴巴（9988）跌近2%，午報155.2元；美團（3690）挫3.3%，午報236.8元；京東（9618）跌3.9%，午報301.4元；小米（1810）則微升0.43%，午報23.35元。

三桶油逆市再上，中石油（0857）半日揚1.88%，午報3.79元。

【11:38】友邦挫逾2%

恒指現報25260點，跌241點或0.95%；恒生科指亦跌120點或1.85%，報6382點。

金沙中國（1928）挫逾27%，銀娛（0027）亦跌17%。

友邦（1299）跌勢加劇，現報91.45元，跌2.35%。

中資金融股逆市向上，內銀股建行（0939）升0.5%，農行（1288）漲0.7%，工行 （1398）升0.23%；中行（3988） 升0.7%。另外，內險股國壽 （2628） 升0.15%；平保（2318） 破底低見57元後倒升，現報57.6元，無升跌。

【10:31】體品股李寧彈升逾4% 重上「紅底股」

恒指跌幅急收窄至百點，最新報25404點，跌97點或0.38%。恒生科指跌1.2%或78點，報6424點。大市成交額暫為539.47億元。

體品股李寧（2331）反彈4.3%，報103.2元；特步（1368）升1.04%，報13.64元；安踏（2020）微升0.5%，報159.8元。

藥明生物（2269）抽升1.62%，報119.2元。

蒙牛乳業（2319）漲3.3%，報48.7元。

【10:13】包浩斯出售荃灣倉庫 先升後倒插逾4%

包浩斯 （0483）昨晚公布出售荃灣倉庫，擬派特別息共6,800萬元，股價今早段創52周新高，高見1.1元後，倒跌逾4%，低見0.97元，最新報1.05元。

【10:01】內地經濟數據遜預期 恒指挫逾300點

內地經濟數據遜預期，恒生指數最新跌317點或1.24%，報25184點；恒生科指跑輸大市，挫2.22%，報6358點。

網易（9999）據《南早》報道，本月初網易於上海及杭州的辦公室有數十名員工，被通知要在公司內部甚至外部尋求新崗位，有關員工包括程式員﹑設計師及創意藝術家。今早開跌逾2%，現跌近半成，報127.3元，成交額達1.03億元。

騰訊（0700）亦跌近3%，報458.8元；金山軟件（3888）跌1.8%，報30.35元；心動公司（2400）微跌0.32%，報47元。

中鋁（2600）續回吐逾4%，報6.49元；俄鋁（0486）亦吐1.86%，報7.37元。

【09:41】恒大系急反彈

恒大系急反彈，中國恒大（3333）彈升2.02%，報3.03元；恒大物業（6666）漲6.2%，報4.28元；恒大汽車（0708）抽升5.4%，報4.09元；恒騰（0136）亦漲2.9%，報2.83元。

【09:35】濠賭股急瀉 金沙中國瀉逾兩成

澳門政府今起就修改《博彩法》進行公眾諮詢，一眾濠賭股急瀉，金沙中國（1928）現報19.76元，急瀉20.8%；銀娛（0027）亦跌16.85%，報40.7元；永利澳門（1128）、澳博（0880）、新濠國際（0200）分別插逾三成、16%。

【09:20】恒生指數低開192點

恒生指數低開192點，報25310點。恒生科指跌77點或1.19%，報6425點。恒生國指開報9013點，跌68點或0.75%。大市暫成交額35.28億元。

騰訊（0700）低開3.13%，報458元；阿里巴巴（9988）低開1.77%，報155.5元；美團（3690）低開3.6%，報236.2元；京東（9618）亦跌3.4%，報303元；小米（1810）微跌0.215%，報23.2元。

港交所（0388）逆市上升0.6%，報507.5元。

金沙中國（1928）插14.8%，報21.25元；銀娛（0027）亦挫逾一成，報44元。

債務風波持續的恒大（3333）跌1%，報2.94元；恒大物業（6666）亦挫2%，報3.95元；恒大汽車（0708）跌9%，報3.53元；恒騰（0136）低開2.2%，報2.69元。