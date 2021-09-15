港股弱勢未回穩　關注中國三頭馬車數據　醫療器械彈高｜財經評論

港股昨再跌311點或1.2%，報25502點，今日市場焦點在8月中國「三頭馬車」消費、固投及工業增加值數據，由於上月已全遜預期，如今月再走低，料市場會憧憬人行放水舉動。



網遊行業繼續受壓，《南華早報》早前表示中國將減慢批出新網遊，再據《南華早報》報道指，內地第二大網絡遊戲開發商網易（9999），正縮減遊戲項目規模，其美股（美：NTES）昨跌4.2%，料今日走低機會大。

其實，騰訊（0700）也延遲推出重磅《英雄聯盟手遊》至國慶假期後推出，兩網遊巨頭調整遊戲項目，料其他網遊同業同樣受影響。

百勝中國公布，預計第3季度不計入特別項目的經調整經營利潤或較去年同期下降約50至60%。（網上圖片）

百勝中國第三季承壓

在中國經營肯德基（KFC）及必勝客（PizzaHut）的百勝中國（9987）公布，受Delta變異毒株的疫情影響，按照當前趨勢，預計第3季度不計入特別項目的經調整經營利潤或較去年同期下降約50至60%，主要是由於收入大幅減少對銷售杠杆產生影響所致。

百勝中國表示，8月同店銷售額按年下降十幾個百分點，或較2019年8月下降約20%，而第三季度通常又是公司收入與利潤率較高的旺季，因此影響尤為顯著，餐廳利潤率預計將進一步承壓。百勝中國其美股（美：YUMC）昨跌4.7%，可留意今日股價表現，料亦會受壓。

醫療器械帶量採購完成 愛康中標大彈兩成

醫療器械板塊昨日逆市大升，愛康醫療（1789）昨日大飆兩成，微創（0853）急彈11%，春立醫療（1858）大幅上升10.7%，威高（1066）升5.4%。

人工關節國家集中帶量採購昨日公布中選結果，據內地媒體報道，中選產品價格由約3萬元人民幣降至1萬元人民幣以內，平均降價82%，預計集採結果將在明年3月左右實施。人工關節是繼冠脈支架後國家組織的第二項高值耗材集採。

據市場流出的中選企業名單，包括愛康醫療、春立醫療、威高股份、微創旗下上海微創亦中標。愛康醫療昨晚發公告證實，該公司在全部4類髖膝關節集採皆中標，並釐定未來兩個年度的價格。而流出的名單中，春立醫療意外在膝關節競標中落選。

市場普遍認為新iPhone 13系列未見驚喜，蘋果公司股價昨跌近1%。（苹果官网）

通脹大致符預期 道指回吐近300點

美國8月通脹大致符預期，美國8月消費物價指數（CPI）按年升5.3%，符預期，8月核心CPI按年升4%，遜預期的4.2%。道指回吐292點，報34577點，標指倒跌0.6%，報4443點，並要留意工業類股份表現，其走勢較差，如3M（美：ＭＭＭ），已創半年新低。

另外，蘋果公司（美：AAPL）跌近1%，市場普遍認為新iPhone 13系列未見驚喜，納指挫0.5%，報15037點。