iPhone13來了　鄭州富士康瘋狂趕工　每天入職上萬人

蘋果秋季發布會北京時間9月15日凌晨1點正式開幕，iPhone13系列也正式發布。蘋果股價在80分鐘的發布會結束時，其股價一度跌幅擴大至1.5%。截至收盤，蘋果收跌0.96%，報148.12美元。盤後漲0.05%，報148.19美元。

《每日經濟新聞》報道，iPhone 13的發布對於富士康鄭州廠區，這是頭等大事。這座巨大工廠是全球最大的iPhone代工生產基地，蘋果的訂單決定了生產旺季。

為了迅速招聘到更多人，富士康用了最直接的辦法。除工資外發放獎金「返費」，想拿到錢，就得幹滿時限。鄭州廠區給出的價格一路上漲，最高時開出了總獎金12700元（人民幣，下同）的價格。淡季時，返費不過500元。

《河南日報》報道，8月20日下午5點多，鄭州航空港經濟綜合實驗區，來自嵩縣車村鎮的李歌飛坐着縣人社部門組織的大巴專車，順利抵達富士康招募中心。「客運班車都停了，聽說政府安排有『點對點』專車，直接送到廠裏，覺得很安全，就放心來了。」李歌飛興奮地告訴記者，「現在富士康入職激勵獎金有一萬二，我表弟過幾天也要從老家來了！」

富士康日進萬人

富士康用高額返費表達招工的迫切。新款iPhone常在九月發布，流水線需要足夠多的工人支撐，人力得提前儲備。

鄭州廠區在招工宣傳中表示，已進入新機種量產高峰期，截止到九月底，新增用工需求20萬人。這幾乎相當於短時間內重新召集裝滿一座工廠的人，臨時工暴增，迅速填補進產線。

「政府幫我們想了很多辦法，」富士康鄭州科技園副總經理王雪告訴記者，航空港實驗區管委會牽頭，政府、專家、富士康三方聯合成立了「富士康疫情防控部」工作專班和「富士康員工運輸工作小組」，統籌做好招工和防疫工作，以強有力的措施確保企業生產形勢穩定。

據王雪介紹，航空港實驗區調集了100輛大巴車「點對點」接送求職者。截至8月20日，先期運行的25個點已安全運送2萬多位求職者來到富士康。

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