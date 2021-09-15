首8個月中國社會消費品零售總額按年增18.1%

中國國家統計局9月15日公布，1-8月份，社會消費品零售總額281,224億元（人民幣，下同），按年增長18.1%。

8月份，社會消費品零售總額34,395億元，按年增長2.5%，比2019年8月份增長3.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額31,115億元，增長3.6%。扣除價格因素，8月份社會消費品零售總額實際增長0.9%。

1-8月份，社會消費品零售總額281,224億元，按年增長18.1%，比2019年1-8月份增長8.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額252739億元，增長17.8%。

按經營單位所在地分，8月份，城鎮消費品零售額29,950億元，按年增長2.3%；鄉村消費品零售額4,445億元，增長3.4%。1-8月份，城鎮消費品零售額244,426億元，按年增長18.3%；鄉村消費品零售額36,798億元，增長17.2%。

按消費類型分，8月份，商品零售30,939億元，按年增長3.3%；餐飲收入3,456億元，按年下降4.5%。1-8份，商品零售252,305億元，按年增長16.5%；餐飲收入28,919億元，增長34.4%。

1-8月份，中國全國網上零售額81,227億元，按年增長19.7%。其中，實物商品網上零售額66,340億元，增長15.9%，佔社會消費品零售總額的比重為23.6%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長22.4%、19.4%和14.2%。