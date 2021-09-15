中國首8個月規模以上工業增加值按年升5.3%　低於預期的5.8%

中國國家統計局9月15日公布，8月份規模以上工業增加值按年實際增長5.3%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比2019年同期增長11.2%，兩年平均增長5.4%。從按月看，8月份，規模以上工業增加值比上月增長0.31%。首8月份，規模以上工業增加值按年增長13.1%，兩年平均增長6.6%。

分三大門類看，8月份，採礦業增加值按年增長2.5%，製造業增長5.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.3%。

分經濟類型看，8月份，國有控股企業增加值按年增長4.6%；股份制企業增長6.1%，外商及港澳台商投資企業增長3.4%；私營企業增長5.2%。

分行業看，8月41個大類行業中有34個行業增加值保持按年增長。其中，化學原料和化學製品製造業增長5.5%，非金屬礦物製品業增長4.4%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降5.3%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長2.8%，汽車製造業下降12.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長13.3%，電力、熱力生產和供應業增長5%。

分產品看，8月612種產品中有323種產品產量按年增長。鋼材下降10.1%；水泥下降5.2%；十種有色金屬增長0.4%；汽車下降19.1%，其中，新能源汽車33萬輛，增長151.9%；發電量7,383億千瓦時，增長0.2%；原油加工量5,835萬噸，下降2.2%。

8月份，工業企業產品銷售率為97.8%，按年下降0.4個百分點；工業企業實現出口交貨值12055億元人民幣，按年名義增長14.8%。