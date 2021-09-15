中證監：加強券商發布證券研究報告業務監管

據《中證網》報道，中國證監會今日（１4日）回覆人民網網友「關於加強證券公司研究報告管理的建議」的留言時表示，後續將持續加強證券公司發布證券研究報告業務監管，規範從業人員執業行為，保護投資者合法權益，維護證券市場良好秩序。

中國證監會指出，證監會一貫重視對證券公司發布證券研究報告行為的監管，已建立明確的制度規則和監管機制。《發布證券研究報告暫行規定》（證監會公告〔2020〕 20號）明確了證券研究報告形成、發布、使用等監管規定，要求發布證券研究報告的證券公司應當「遵循獨立、客觀、公平、審慎原則，有效防範利益衝突」「建立健全業務管理制度，對發布證券研究報告行為及相關人員實行集中統一管理」「做好證券研究報告發布前的質量控制和合規審查」，署名的證券分析師應當「保證訊息來源合法合規，研究方法專業審慎，分析結論具有合理依據」。

2020年至今，證監會依法對違反上述要求的證券分析師和證券公司採取8項行政監管措施，對研究依據不充分、研究方法不審慎、質量控制和合規審查流於形式等問題進行了嚴厲處罰。同時，指導證券業協會組織專業培訓、強化自律管理，完善分類評價機制，持續督促、引導證券公司加大業務投入、培育專業人才、強化合規管理，推動發布證券研究報告業務高質量發展。