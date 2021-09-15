機構﹕恒大若違約或激起千層浪　大行稱內房下半年存在三大風險

中國恒大（3333）近來股債下挫，影響內房股氣氛，有評級機構就認為當恒大出現違約後，會產生更廣泛的影響，更多行業或要面臨更多監管及信用風險，而大摩就認為內房還存有另外兩大風險，惠理基金更直言現時未到撈底時候。

大摩：內房下半年存在三大風險

摩根士丹利表示，內地房地產行業下半年存在三大風險，包括恒大的違約風險，對供應商及銀行、信託等金融市場帶來的溢出效應，6月以來樓市的迅速放緩，以及潛在的房地產稅的試點擴大可能進一步傷及市場情緒。

不過該行指出，下半年監管層可能會有些微放鬆措施，以避免系統性風險。A股地產上市公司對相關措施更為敏感，而H股則對下行風險更加看重。地產股整體可能會在一段時間內保持區間震盪。該行首選為保利發展（上海﹕600048）、華潤置地（1109）和龍湖集團（0960）。

惠譽指恒大若違約或產生廣泛影響

國際信貸評級機構惠譽早前將恒大集團 的評級從「CCC+」下調至「CC」，又指當恒大出現違約後，會產生更廣泛的影響，更多行業或要面臨更多監管及信用風險。

惠譽發表報告指，恒大假如違約會使房地產商的信貸兩極分化，集團的借貸中有5,720億元人民幣是由銀行和其他金融機構持有，銀行或與其他發展商有間接交易，小型銀行面臨的不良貸款或會大幅增加，因此一些小型銀行可能會首當其衝，面臨不良貸款攀升，但銀行業受到的整體影響將是可控的。

惠譽預料，除非恒大出現無序重組或清盤，就算違約，房價未必面臨重大壓力，政府會採取行動保護確保其交樓。

惠理：現未可撈底

另外，惠理基金高級基金經理鍾慧欣表示，因房地產過去數年膨脹較快，中國有較大決心處理該板塊，同時打擊炒樓風氣，相信中央會容許部份房地產企業違約，最終由國企接手其地皮和資產，以加強行業的集中程度，雖然內房債券普遍下挫，但現時未到撈底時候。

她指，未來房地產料將維持低十位數增長，過去高速增長暫不會出現，而問題企業的資產將售予國有房地產企業，地皮將集中於相關公司。

她又指，內地部分銀行的理財產品有投資內房債券，一旦房地產開發商出現違約，將會波及理財產品的兌付，而現金流穩定的內房所發行的債券息率現時高達15厘，但在行業面臨整頓下，未到撈底時候。