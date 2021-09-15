低息環境促資金流入樓市　全球債務總額料增至300萬億美元

全球債務在上季再創歷史新高，與各國家庭把握低抵押貸款利率契機會，以及政府繼續大舉借債重振受疫情打擊的經濟。

據《華爾街見聞》報道，根據國際金融協會（IIF）的數據，至上季末，全球債務總額（包括政府、家庭、企業和銀行債務，但不包括衍生品和各種其他特殊產品）增至296萬億美元的新紀錄高位，按月增加了4.8萬億美元。

這意味着自新冠疫情以來的18個月內，債務總額已驚人地增加了36萬億美元！

IIF可持續發展研究主管EmreTiftik表示：「如果繼續以這個速度進行，我們預計全球債務將超過300萬億美元。」

債務水平上升幅度在新興市場中最為明顯

在政府借款的推動下，新興市場債務在二季度升至92萬億美元的創紀錄水平，按月增加了3.5萬億美元。

與此同時，發達經濟體（尤其是歐元區）的債務在一季度略有下降之後，二季度再次上升。

此前，彭博曾預測，未來5年，經濟底子較好的北歐國家債務水平將快速上升，將達到和歐洲五國相當的水平。

另外，美國的債務積累到約4,900億美元，雖然家庭債務以創紀錄的速度增長，但整體增速是自疫情開始以來最慢的。

二季度全球債務增加主要來自家庭債務板塊

在全球範圍內，家庭債務在2021年上半年增加了1.5萬億美元，達到55萬億美元。

IIF指出，上半年近三分之一國家的家庭債務增加。

EmreTiftik表示：「世界上幾乎所有主要經濟體中，家庭債務增長與房價上漲保持一致。」

根據房地產諮詢公司Knight Frank的數據，在截至2021年6月的12個月裏，55個國家的平均房價年變化率升至9.2%。

這是截至2005年3月的12個月以來的最快增速，高於2020年同期的4.3%，原因是更多國家的房地產市場升温。

總體而言，包括俄羅斯和德國在內，三分之一的國家出現了兩位數的價格增長。Knight Frank的數據顯示，美國、澳洲、新西蘭、土耳其和加拿大的名義房價漲幅均超過16%

IIF表示，迄今為止可持續債券發行總額已超過8,000億美元，預計2021年全球發行額將達到1.2萬億美元。

值得注意的是，隨着經濟增長的反彈，債務與國內生產總值（GDP）比率自疫情以來首次下降。

債務與GDP比率從2021年一季度創紀錄的362%降至二季度的353%左右。

IIF表示，在其監測的61個國家中，51個國家的債務與GDP比率下降，這主要得益於經濟強勁反彈。

另外，除金融部門外，僅有五個國家（墨西哥、阿根廷、丹麥、愛爾蘭和黎巴嫩）的債務與GDP比率低於疫情前的水平。