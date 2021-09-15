大灣區商學院舉行成立典禮　冀為灣區建設和發展出謀獻策

粵港澳大灣區發展帶來龐大機遇，對人才的需求大升。大灣區商學院於9月14日舉行成立典禮暨備忘錄簽署儀式，冀為培育人才作出貢獻，為整個灣區的建設和發展出謀獻策。

大灣區商學院將逐步開辦行政人員證書／文憑（Executive Certificate or Diploma）、工商管理碩士（MBA）、高級行政人員工商管理碩士（EMBA）及工商管理博士（DBA）等課程，為大灣區培育出類拔萃的領袖和人才，孕育明天的創業家。

大灣區商學院校董會主席廖榕就博士表示，建設大灣區，無論是要建成世界級城市群，還是發展國際科技創新中心，高素質的人才都是不可或缺的首要條件。大灣區商學院旨在培育具有國際視野、創意思維、掌握科技、心繫社會、家國情懷，以及懂得發揮地區效應的企業領袖人才，為國家、為社會、為培育人才作出貢獻。

大灣區商學院校長陳志輝教授補充，大灣區商學院希望擔任「超級橋樑」的角色，與大灣區内眾多學術機構及公私營機構結成合作伙伴，提供有關大灣區各方面的資訊和協助，冀能成為協調各界、滙聚人才、集思廣益的平台，為整個灣區的建設和發展出謀獻策。

此外，大灣區商學院在過去一年已舉辦了一連串《大灣區戰略新思維》高峰會系列，邀請大灣區內各界領袖，分享實戰經驗及遠見。