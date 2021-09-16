CNBC名嘴警告：美股或在9月下旬出現大跌局面　最後一周或特別糟

美國CNBC名嘴Jim Cramer表示，投資者近期應對股市需要保持謹慎，認為持有現金比試圖預測9月份市場哪個部分將表現強勁要合適的多。

《Wind資訊》報道，Cramer談到「我已經一遍又一遍地說，9月是最殘酷的月份。現在，你最好持有一些現金，持有一些黃金。」他擔心的是，主導市場走勢的核心原因往往是日復日地不斷變化的。」他說，最近唯一表現穩定的是石油和天然氣公司。不過，他表示，對市場來說，它們是「最糟糕的驅動因素」，因為能源價格飆升對其他行業的企業不利，這些行業已經面臨原材料成本上升的問題。

Cramer稱他認為市場存在各種風險——通貨膨脹、物流中斷導致的供應短缺、估值擔憂，以及一些人士提出的新稅收提案。他在最近也指出，根據長期圖表專家威廉姆斯（Larry Williams）的技術分析，投資者應該為9月份華爾街會出現更多回調做好準備。根據拉里·威廉姆斯的解讀，圖表顯示，9月份剩下的時間可能會比目前更糟糕。如果以歷史為鑑，那麼9月的最後一周可能會特別糟糕。

Cramer分析威廉姆斯提供的幾個不同的指標，包括他在1998年9月為標準普爾500期貨合約制定的真實季節指數（True Seasonal Index）。他說，自2001年以來，「這種模式並沒有太大改變」。Williams指出，最佳的季節性賣出點仍然是相同的——在9月17日左右，這時價格往往會急劇下跌。如果以歷史為鑑，市場很有可能在本月底遭遇大幅下跌，我認為這是上周市場如此低迷的原因之一。

他認為今年考慮到新冠疫情導致經濟放緩，9月的拋售很容易成為市場之前所說的自我實現的預言。不過他也表示「我不是看空股市，而是暫時保持中立。在這個市場上，很多沒有經驗的人一直誤以為我的謹慎是相信整個市場正在下跌。我只是想降低在買入股票後股市遭受重創的可能性。」

總體來看，他對當下市場信心不足的部分原因是，他不確定三個主要問題——不斷上升的通脹、冠狀病毒Delta病毒和聯儲局政策的變化，而這些問題是否真的在近期內得到解決還未知。如果新冠疫情達到頂峰，他們可能會開始討論再次收緊政策。

「問題是：我對上述任何一種情況都沒有信心。這是可能的，」 Cramer表示，他不知道這種可能性是否存在，這也是他本月持謹慎態度的原因。

至於何時才可能是買入時機，Cramer表示，他將尋找股價不因壞消息而下跌的時機，且在第二天股市分析師強調同樣的壞消息時仍不下跌。「只有這樣才告訴你痛苦已經過去了。然而，由於季節性因素，這樣的情況可能要等到10月的第二周。」